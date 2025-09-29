德黑蘭處決1男子 稱其以色列在伊朗最重要間諜之一

以色列與伊朗之間的衝突日漸加劇，涉嫌為以色列從事間諜活動而被定罪的伊朗人處決案今年明顯增加，今天又處決一名「重要間諜」。（彭博）

伊朗司法部門媒體「米珊報」報導，當局今天處決一名叫做喬比－阿塞勒（Bahman Choubi-asl）的男子，並稱他為「以色列在伊朗境內最重要的間諜之一」。

伊朗長年和以色列陷入影子戰爭，德黑蘭當局近年已處決多名被指控與以國情報機構摩薩德（Mossad）有關聯、協助摩薩德在伊朗境內行動的人士。

請繼續往下閱讀...

米珊報（Mizan）寫道：「摩薩德吸引被告（喬比－阿塞勒）合作的主要目的，是掌握政府機構的資料庫及入侵伊朗資料中心；摩薩德同時也追求其他次要目標，包含調查電子設備的進口路線。」

報導表示，伊朗最高法院駁回被告的上訴，維持以「塵世腐敗」（corruption on earth）為罪名判處的死刑。

伊朗與以色列的衝突於今年6月升級為直接戰爭，以國當時襲擊伊朗境內多處目標，部分行動也仰仗深入伊朗國土部署的摩薩德人員。

涉嫌為以色列從事間諜活動而被定罪的伊朗人處決案今年顯著增加，近幾個月至少有10人被執行死刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法