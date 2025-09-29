台灣最美風景！「鏟子超人」感動韓國 意外揭開1真相

圖為被譽為「鏟子超人」的台灣志工，正在花蓮光復鄉的泥濘街道上，協助清理家園。這股由台灣人民自發的強大救災能量，不僅溫暖了災區，其畫面更登上韓國主流媒體，引發韓國社會的廣泛讚嘆與感動。（記者王錦義攝）

台灣公民社會的強大動員力，再次震撼國際！花蓮縣光復鄉因堰塞湖潰流遭逢重創後，數以萬計的台灣志工，自發性地帶著鏟子，搭乘火車湧入災區，這群被稱為「鏟子超人」的無名英雄，不僅溫暖了災民的心，其震撼畫面更登上南韓三大主流電視台KBS、MBC與SBS，引發韓國社會的廣泛熱議與讚嘆。

網友讚嘆：公民意識了不起！

根據報導，由於花蓮是韓國旅客熟悉的熱門景點，此次災情在韓國受到高度關注。當韓國媒體播送出大批台灣民眾，犧牲假日、自掏腰包搭乘火車，前往滿是泥濘的災區協助清理的畫面時，韓國網路論壇瞬間被感動的留言洗版。

韓國網友紛紛表示：「台灣人的公民意識真的很了不起」、「假日不休息，還專程坐火車到泥濘的地方幫忙，太令人敬佩」、「這樣的社會凝聚力值得我們學習」、「自由中國加油！」1位曾來台旅遊的網友更感性地寫道：「看到台灣遇上天災，實在感到心痛。」

韓媒驚見花蓮縣長「神隱」

然而，就在台灣人民的良善感動韓國社會的同時，花蓮縣長徐榛蔚的荒唐行徑，也意外地透過韓國媒體，傳到了國外。

報導指出，韓國媒體同樣關注到，當總統賴清德日前親赴花蓮勘災時，理應在場協調救災的地方大家長徐榛蔚，竟未與總統會面。此舉讓韓國網友大感困惑，紛紛在網上質疑：「為什麼縣長不見總統？」、「不是應該一起討論災後復原對策嗎？」甚至有人直言：「這位縣長真奇怪」，好奇台灣民眾對她的看法。

當然，在絕大多數的讚譽聲中，也出現了少數帶有惡意的酸言酸語，例如「怎麼沒毀掉台積電」、「別人的不幸，就是我的快樂」等。 但這些言論，隨即遭到其他韓國網友的反駁與批評，更有網友直接點出：「這本該是由中國承受的報應，卻由台灣承擔。」

