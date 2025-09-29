戰爭早已開打！MI5前首腦驚爆：俄國在英搞破壞 中國趁隙買通世界

前俄國特工利特維內柯（見圖）2006年在倫敦遭下毒殺害，英國調查結論認為俄羅斯政府是幕後黑手。（美聯社資料照）

英國軍情五處（MI5）前處長曼寧厄姆-布勒女爵（Lady Eliza Manningham-Buller）近日提出驚人警告，指出鑒於莫斯科對英國發動的網路攻擊、間諜滲透與蓄意破壞的深度與廣度，英國可能「早已身處」與俄羅斯的戰爭之中。

《衛報》報導，在英國上議院議長主持的一檔Podcast節目中，這位20年前領導英國對內情報機關的傳奇人物表示，她同意英國國防顧問希爾（Fiona Hill）的觀點，即莫斯科早已向西方開戰。她說：「我認為她說我們早已與俄羅斯開戰，可能是對的。這是一種不同型態的戰爭，但其敵意、網路攻擊、實體攻擊與情報工作的程度，都是極其廣泛的。」

請繼續往下閱讀...

曼寧厄姆-布勒指出，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，其在英國境內的敵對活動，包括間諜情報蒐集、蓄意破壞與人身攻擊，都已顯著升級。事實上，今年已有多名保加利亞人，因在英國為俄羅斯從事間諜活動而被判入獄；更有五人因奉莫斯科之命，縱火焚燒一間存放援烏物資的倉庫而被定罪。

曼寧厄姆-布勒也回憶起2005年，普廷前來倫敦時，與其會面的經歷。她駁斥了當時普廷試圖展現「友善面孔」的說法：「我不會那樣形容他。我當時沒料到，他會在一年內，下令在倫敦街頭謀殺利特維內柯（Alexander Litvinenko），但我當時就覺得他是個相當令人不快的傢伙。」

利特維內柯是一名流亡英國的前俄羅斯聯邦安全局（FSB）間諜，於2006年遭放射性物質釙毒殺身亡，英國的公開調查結論，直指普廷可能就是幕後黑手。

西方撤退 北京趁虛而入

除了俄羅斯的「硬攻擊」，曼寧厄姆-布勒更對中國的「軟滲透」提出嚴厲警告。她痛批英、美政府大幅削減國際援助的短視決定，稱此舉為北京創造了絕佳的外交機會，去剝削那些貧窮國家。

她說：「當我們從世界上撤退，他們（中國）就能趁虛而入，因為他們有強大的經濟基礎。」她強調，無論是英國廣播公司全球服務（BBC World Service）、國際援助還是排雷工作，這些「軟實力」，都是英國維持全球影響力、對抗威權擴張的關鍵，「我們不應輕易放棄」。

2024年一間位於東倫敦、存放援烏物資的倉庫，在遭到莫斯科下令縱火攻擊後的慘況。英國軍情五處（MI5）前處長警告，這類由俄羅斯策動的實體破壞行動，已是戰爭行為的一部分。（美聯社資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法