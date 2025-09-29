中國清華大學爆重大醜聞！多名師生帶遊客入校牟利被逮

中國北京清華大學校園需要預約才能入內參觀，孰劣卻爆出醜聞，有多名師生私自帶民眾入校並牟利。（圖擷自百度地圖）

中國北京清華大學校園平日不對外開放，想入內參觀必須要預約，孰料卻因此爆出嚴重醜聞，有多名師生成為了黃牛，私自帶民眾進來校園並藉此牟利，目前有2名教職員工遭到行政拘留。

據《央視網》報導，北京清大指出，有1名教職員工與校外導遊串連，透過違規報備方式帶旅遊團入校參觀、牟利，涉案金額較大，被公安機關依法行政拘留10日，已被校方解聘。

北京清大表示，另1名教職員工則是在網路上發布招攬訊息，由家人駕駛校內有證車輛載送遊客入校並收取費用，該教職員工和家屬皆被行政拘留7日，校方則取消車證及其家屬入校權限。

另外，北京清大1名學生，在網路上看到有民眾想要入校參觀，便非法仲介20多人進入校園，由於預約系統的人數限制，這名學生還找來其他同學協助遊客入校，藉此中飽私囊，如今都被公安機關依法行政處罰，並由校方做出紀律處分。

北京清大透露，還有1名大三學生，受到校外人員求助後幫10多人違規入校賺錢，事後被記上警告，同時取消獎學金、榮譽頭銜、免試推薦研究生的申請資格。

有北京清大學子表示，校區每天開放4000個觀光名額，節假日可能擴大到1萬個，但仍是屬於供不應求的狀況，校內師生每個月能夠帶15人進入校園，自己在校門口經常被攔下，希望能幫忙帶客入校，每個名額300人民幣（約新台幣1280元）起跳。

中國網友對此紛紛留言討論，不少人直說北京清大絕對是中國最難預約的校園，還有人表示其實開放校園就不會有上述問題了，何必把大學搞得像是封校一樣。

