中國黑手伸進新加坡！ 香港民運領袖羅冠聰遭拘留遣返

香港民運領袖羅冠聰遭新加坡拘留遣返。（美聯社資料照）

中國的紅色長臂，疑似已伸進東南亞的金融中心！根據《美聯社》報導，遭香港國安處以百萬港幣懸賞的香港流亡民運領袖羅冠聰，29日發表聲明指出，他上週末持有效簽證前往新加坡時，竟在機場遭到無理拘留（detained），並在總共停留約14小時後，被強制遣返。羅冠聰痛批，新加坡此舉顯然是出於「政治考量」，並懷疑有北京的黑手在幕後介入。

目前旅居英國倫敦的羅冠聰表示，他為了參加一場僅限受邀者參加的閉門會議，特地申請並獲得了新加坡的有效簽證，並於27日自美國舊金山搭機抵達新加坡。

請繼續往下閱讀...

不料，他一抵達機場，便遭到官方拘留。在長達4個小時的訊問後，新加坡當局僅告知他「入境遭拒」，卻拒絕提供任何理由。在總共停留了約14個小時後，他於28日被迫搭機返回舊金山。

羅冠聰控「政治考量」 暗指北京黑手介入

對於這起離譜的遭遇，羅冠聰在聲明中直言：「我認為，拒絕我入境的決定是政治性的，儘管我不確定是否有如中華人民共和國等外部勢力，直接或間接地介入。」新加坡內政部則未對此事立即做出回應。

自從北京於2020年在香港強推《港區國安法》、大舉鎮壓反送中運動後，大批民主派人士被迫入獄或流亡海外。羅冠聰與黃之鋒（Joshua Wong）等人，自2014年的「雨傘革命」以來，便一直是香港學運的指標性人物。

2023年，香港警方更變本加厲，對羅冠聰等八名流亡海外的民運人士，發出每人高達100萬港幣（約新台幣390萬）的懸賞通緝。此次新加坡的拒絕入境事件，無疑是這場跨國鎮壓的延續，也為全球所有為自由發聲的異議人士，再次敲響了警鐘。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法