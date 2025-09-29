為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    自民黨總裁候選人突遇英語口說考題 2人英語回答、3人日語回應

    2025/09/29 14:03 即時新聞／綜合報導
    5位自民黨黨魁候選人，前經濟安全保障擔當相小林鷹之、前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安保擔當相高市早苗、日本農相小泉進次郎。（路透）

    日本執政黨自民黨總裁競選如火如荼進行，5位自民黨黨魁候選人爭取在10月4日的選舉中勝出，成為日本下任首相，27日的辯論會上5名候選人突遇「英語考題」，要求用英語闡述想把日本打造成怎樣的國家，林芳正、茂木敏充用英語進行回應，其他3人則用日語回答。

    據《共同社》報導，27日自民黨總裁競選辯論會上，有人提問者以若未來成為日本首相，將與美國總統川普對話為由，請候選人用英語進行1分鐘講話，官房長官林芳正全程用英語表示，「願建設一個尤其能讓年輕人和下一代感到和平且抱有希望的國家」，自民黨前幹事長茂木敏充也用英語強調「日本是對於美國而言最重要的夥伴」等。

    而前經濟安保擔當相高市早苗雖然表示「想要疾呼『JAPAN IS BACK』」，但其他都用日語作答。日本農相小泉進次郎、前經濟安全保障擔當相小林鷹之兩人則在發言之初就強調「想要給出準確的回答」，然後用日語闡述了「日美互為最佳夥伴」、「願承諾提升日本的防衛力」等主張。

