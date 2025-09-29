嚇壞！中國遊客停車不到5小時 被收費9163萬元

中國遊客在四川省瓦屋山景點停車4小時54分鐘，被收取2147萬4836.47人民幣費用。（圖擷自微博）

嚇傻了！中國四川省1名男子，近來前往省內洪雅縣的瓦屋山景點遊玩，停車4小時54分鐘竟被收取2147萬4836.47人民幣（約新台幣9163萬元）費用，讓不少網友看得目瞪口呆。

中國微博流傳的消息顯示，這名男子於28日上傳影片，指稱他在瓦屋山景點停車場取車時面臨天價收費，從他的手機螢幕可以看到支付系統寫著「金額過大，繳費前請確認」。

請繼續往下閱讀...

有其他去過瓦屋山的旅客表示，當地停車12小時差不多是20人民幣（約新台幣85元），顯然是收費系統有問題。不過，瓦屋山景點員工澄清這並非是他們的停車場，而是景點外面的，因此他們無法干預。

瓦屋山員工指出，他們的停車場是從早上7時到晚上7時收費20人民幣，過夜則是35人民幣（約新台幣150元），建議遊客過來時儘量停在景點的停車場，並批評發影片的男子是想要吸引關注。

中國網友對此議論紛紛，不少人直呼停車費要2147萬人民幣太離譜了；還有民眾透露這套停車收費系統有時確實會故障，打電話反映一下即可；也有人認為瓦屋山景點員工暗酸男子的做法不妥，畢竟在網路上受到關注往往能加快解決事情。

