密西根教堂槍手「雙面人生」 伊戰老兵返鄉後為「1件事」崩潰

圖為犯下密西根州教堂槍擊案的兇嫌，40歲的桑福德（Thomas Jacob Sanford）。他不僅是曾獲勳的伊拉克戰爭老兵，更是一位因愛子罹患罕病而心力交瘁的父親，其犯案動機至今成謎。（圖擷取自臉書）

犯下美國密西根州教堂4死8傷屠殺案的槍手，其令人不寒而慄的「雙面人生」背景曝光。根據美國有線電視新聞網（CNN）的報導，40歲的兇嫌桑福德（Thomas Jacob Sanford），在鄰里眼中，是一位已婚、育有一子、熱愛狩獵的戶外活動愛好者；在國家紀錄中，他則是一位曾獲頒多枚勳章的伊拉克戰爭陸戰隊老兵。然而，這一切，都與他最終「冷血殺手」的身份，形成了最極致的矛盾。

美國陸戰隊發言人證實，桑福德曾於2004至2008年間，在陸戰隊服役至中士階級，擔任機械師與車輛回收操作員。他曾在2007年夏天起，被派往伊拉克參與「伊拉克自由行動」（Operation Iraqi Freedom）數個月，並因其服役表現，獲頒數枚勳章。他的母校網站，也曾將他列為榮譽校友，表彰其貢獻。

然而，從戰場歸來的桑福德，卻面臨了另一場更為艱難的戰爭。根據2015年的一個GoFundMe募款頁面與其家人的臉書紀錄，桑福德的新生兒兒子，被診斷出罹患一種名為「先天性高胰島素血症」（Congenital Hyperinsulinism）的罕見遺傳疾病，需要長時間住院，並接受多次手術切除部分胰臟。

這場家庭的醫療危機，對桑福德一家造成了巨大的財務與精神壓力。當時的地方新聞報導，桑福德為了照顧兒子，不得不向他擔任可口可樂卡車司機的工作請假。

「比打伊戰還難」 槍手曾吐露心聲

在一篇報導中，桑福德曾沉痛地向記者表示：「永遠別把擁有健康的孩子，視為理所當然。」他更說出了那句如今聽來令人不寒而慄的話：「我在陸戰隊待了四年，也去過伊拉克，但（照顧兒子）這件事，仍然是我處理過最獨特的事。」

目前，美國聯邦調查局（FBI）仍將此案定調為「目標性暴力」，並持續對其犯案動機，進行深入調查。

