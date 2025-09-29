搶破頭！南韓首爾公寓認購引發熱潮 中籤現賺2千多萬

南韓首爾松坡區1戶公寓開放認購抽籤，中牽者現賺11多億韓元。圖為該公寓社區。（圖擷自南韓Daum論壇）

南韓首爾松坡區一處公寓大樓，有1戶150平方公尺（約45坪）的住宅從今天（29日）開放認購抽籤，中籤者可支付2019年的預售價8.9508億韓元（約新台幣1940萬元）買下，同公寓如今的房價最高為20.1億韓元（約新台幣4356萬元），一來一現賺11多億韓元（新台幣2384萬元起跳）。

據《朝鮮日報》報導，這間公寓於2021年10月完工，今年3月曾有1戶以20.1億韓元轉手，8月則有1戶18.3億韓元（約新台幣3966萬元）的交易案，因此中籤者獲利在9億至11億韓元之間，由於利益極高，這種認購又被稱為「樂透抽籤」。

據了解，申請者必須是居住在首爾的成年人，且家庭成員名下都沒有房子，中籤後10年內不得再參加認購。另外，這戶住宅已解除轉售限制，並且沒有要求必須自住幾年才能搬走，因此對於投資客相當方便，預計將引發熱潮，今年7月同地區的同類型認購就湧入7萬4051人申請。

