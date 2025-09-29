普廷輸了！ 摩爾多瓦力抗俄國介選 親歐盟派驚險守住國會

摩爾多瓦28日舉行國會大選。圖為在首都基希訥烏，一名親歐盟執政黨「行動與團結黨」（PAS）的支持者，於投票結束後身披國旗，微笑地查看手機上的部分開票結果。（美聯社）

在一場被視為「倒向布魯塞爾或重返莫斯科」的關鍵對決中，歐洲小國摩爾多瓦的親西方陣營，驚險地擋住了來自俄羅斯的猛烈介選攻勢。根據《法新社》報導，摩爾多瓦28日舉行的國會大選，在開出95%選票後，親歐盟的執政黨「行動與團結黨」（PAS）以48.3%的得票率，力壓得票率僅25.5%的親俄羅斯「愛國集團」，保住了國會多數。

普廷「介選奧步」全餐 網攻、黑錢、假訊息齊發

這場選舉從一開始，就籠罩在俄羅斯大規模干預的陰影之下。歐盟方面直指，摩爾多瓦在選戰期間，面臨了來自俄羅斯「史無前例的假訊息攻勢」。摩爾多瓦政府也指控，克里姆林宮投入了數億的「黑錢」，試圖透過賄選與製造動盪來干預選舉，檢方更為此發動了數百次搜索並逮捕數十人。

投票日當天，摩爾多瓦的網路安全部門更偵測到，數起針對選舉基礎設施的網路攻擊，所幸皆「在第一時間被排除」，並未影響選舉的公正性。親歐盟的現任總統桑杜（Maia Sandu）在投票後，也公開警告俄羅斯的「大規模干預」。

親俄派輸不起 前總統號召上街抗議

儘管選舉結果差距懸殊，但親俄陣營的領袖、前總統多東（Igor Dodon）在結果尚未完全底定時，就已迫不及待地現身中央選舉委員會外，指控執政黨舞弊，並號召支持者於29日上街「和平抗議」。他嗆聲：「如果在夜裡出現舞弊，我們明天將不承認選舉結果，並要求重選。」

儘管親歐盟派贏得了選舉，但外界普遍對摩爾多瓦的未來感到憂心。位於首都基希訥烏（Chisinau）的智庫「WatchDog.md」分析師庫拉魯（Andrei Curararu）警告，執政黨僅獲得「脆弱的多數」，籌組穩定的政府將非常困難。他直言：「克里姆林宮已投入了過於龐大的行動經費，不可能就此罷手。他們可能訴諸抗議、賄賂執政黨議員及其他手段，來擾亂一個穩定的親歐政府的組成。」

摩爾多瓦28日舉行國會大選後，親俄羅斯派領袖、前總統伊多東（Igor Dodon）在首都基希訥烏的中央選舉委員會外，號召支持者抗議。他不滿親歐盟派勝選，指控選舉舞弊，並揚言若不重選將不承認選舉結果。（歐新社）

