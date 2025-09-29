中國出土古人類頭骨數位重建 重寫人類演化時間、起源地

圖為藝術家想像圖，描繪約100萬年前，一群古人類在中國湖北省的森林中狩獵。最新研究指出，在此地出土的「鄖縣人2號」頭骨可能改寫人類演化時間軸與起源地。（路透）

1項最新研究指出，透過對1990年在中國湖北省出土的百萬年前古人類頭骨「鄖縣人2號（Yunxian 2）」進行數位重建，人類可能比原先設想的提早40萬年，且在亞洲而非非洲分化演化。根據《法新社》報導，這項發表於《科學》（Science）期刊的發現，有潛力重寫人類演化時間軸，並解決人類演化史中「中年混亂（Muddle in the Middle）」的長期爭議。

研究團隊運用先進的電腦斷層掃描（CT scanning）、結構光成像及虛擬重建技術，完整重塑了曾被認為屬於直立人（Homo erectus）的「鄖縣人2號」頭骨。結果發現，其特徵更接近於此前被認為在人類演化後期才存在的物種，包括近年發現的長者智人（Homo longi），以及我們的智人（Homo sapiens）。倫敦自然史博物館人類學家斯特林格（Chris Stringer）直言：「這改變了很多想法」，暗示人類祖先早在百萬年前就已分裂成不同群體，演化分裂比先前認為的要早且複雜。

復旦大學教授倪喜軍作為分析共同領導者之一，表示研究結果「令人難以置信！它怎麼可能追溯到那麼久遠的過去？」但經過反覆測試與驗證，團隊對結果充滿信心。澳洲格里菲斯大學人類演化研究中心主任佩特拉利亞（Michael Petraglia）指出，這項發現「模糊了早期人類從非洲擴散的長期假設」，並強調「東亞現在可能在古人類演化中扮演非常關鍵的角色」。

權威專家持謹慎態度 呼籲更多證據

儘管研究成果具突破性，但專家們對其結論仍持謹慎態度。佩特拉利亞教授認為這項研究「具有啟發性」且「紮實」，但「我認為結論仍懸而未決，可能會引發很多疑問。」劍橋大學演化遺傳學家史卡利博士（Dr. Aylwyn Scally）也認為，儘管結論合理，但遠非確定，需要更多證據，理想情況下應有基因數據支持，才能更具信心。

圖為「鄖縣人2號」古人類頭骨的數位重建過程。這顆1990年出土於中國湖北省的頭骨（C），經過科學家先進的電腦斷層掃描與虛擬重建技術處理後（A、B），揭示其特徵可能顛覆人類演化史。（路透）

