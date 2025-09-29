24小時2起屠殺！ 美伊戰老兵血洗教堂釀4死8傷

圖為空拍畫面，顯示整座教堂建築在火災後，屋頂已完全燒毀坍塌，現場滿目瘡痍，消防人員仍在持續灌救。（美聯社）

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國密西根州大白朗鎮（Grand Blanc Township）的1間教堂，於28日上午，遭到1名槍手攻擊，造成至少4人死亡、8人受傷。更令人不安的是，這已是24小時內，由曾參與「伊拉克自由行動」的退伍老兵所犯下的第2起大型槍擊屠殺案。

這起駭人聽聞的攻擊，發生在耶穌基督後期聖徒教會（The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints）的1場大型禮拜期間。警方指出，40歲的槍手桑福德（Thomas Jacob Sanford），先是駕駛1輛汽車，高速衝破教堂正門，隨後便對驚慌的信眾開槍掃射，並蓄意縱火，導致火勢迅速蔓延。警方在與桑福德交火後，已將其當場擊斃。由於教堂建築被嚴重燒毀，警方不排除可能還會發現更多罹難者。

請繼續往下閱讀...

伊戰老兵成槍擊案主角 FBI定調「目標性暴力」

美國陸戰隊發言人證實，密西根州槍擊案的槍手桑福德，曾於2004至2008年間在陸戰隊服役，並曾被派往伊拉克長達1年。而就在這起教堂屠殺案發生的12個小時前，在北卡羅萊納州，另1名同樣曾參與伊拉克戰爭、並獲頒紫心勳章的陸戰隊退伍老兵埃奇（Nigel Edge），也持槍闖入1間酒吧掃射，造成3死8傷。

由於案情重大，美國聯邦調查局（FBI）已接手主導密西根教堂槍擊案的調查。FBI底特律分處代理主管魯本·科爾曼（Reuben Coleman）在記者會上表示，當局正將此案，朝著「目標性暴力」（act of targeted violence）的方向進行調查，暗示其背後可能有特定的動機與目標，而非隨機殺人。

事發時在場的26歲女子凱特琳·克魯斯（Katelyn Kruse）（中），在教堂外驚魂未定，接受親友的安慰與擁抱。（美聯社）

圖為消防員正在現場灌救，而被撞入建築的卡車，仍卡在濃煙瀰漫的廢墟之中（美聯社）

