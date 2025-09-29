為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美國密州教堂遭槍擊與縱火至少2死9傷　槍手被擊斃

    2025/09/29 03:54 中央社

    美國警方表示，密西根州大白朗市（Grand Blanc）一間摩門教教堂今天遭遇槍擊與縱火，至少造成2死9傷。槍手是一名密西根男性，已被擊斃。美國總統川普已就此發文。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，當局表示，這名槍手在當地耶穌基督後期聖徒教會（The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints；Mormon Church俗稱摩門教）一處教堂舉辦大型服務活動期間，開車正面衝撞教堂後開始開槍，隨後這間教堂陷入火海。

    消息人士告訴CNN，有些人傷勢嚴重，傷者也包含兒童。

    大白朗市警長雷恩（William Renye）表示，大火已經被撲滅，員警初判是槍手蓄意縱火，「調查人員仍在離釐火災何時發生以及火源」。他也認為，在員警能安全進入教堂後，可能會發現更多罹難者。

    雷恩也說明，槍手跟執法人員交火後已被擊斃。經過確認，槍手是一名40歲密西根男性。

    大白朗市位於密州大城底特律（Detroit）北邊，兩地相隔約1小時車程。

    法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）今天在自家社群媒體「真實社群」發文形容這起事件「相當可怕」，並表示「凶嫌已死，但是許多狀況仍待釐清。這似乎是另一樁鎖定美國基督徒的攻擊案」。

    美聯社引述當地警方報導，這起案件對公眾已無持續性的威脅。（編譯：楊惟敬）1140929

