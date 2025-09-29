為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    紐約市長亞當斯放棄爭取連任　未背書其他候選人

    2025/09/29 03:30 中央社

    美國紐約市長亞當斯今天宣布將放棄爭取連任。不過他在退選聲明中未直接提及或表態支持其他候選人。距離這場總統川普密切關注的投票僅1個多月。

    美聯社報導，亞當斯（Eric Adams）在上傳社群媒體的影片中對暴力犯罪率下降等政績感到自豪。不過他直言，由於「媒體持續揣測」他的未來動向，以及紐約市競選財務委員會（Campaign Finance Board）決定不向他連任競選提供公費補助，導致他無法繼續參選。

    他說：「雖然我們取得所有這些成就，但我無法繼續我的連任競選。」

    這位僅擔任一屆的民主黨籍市長數日前還一再強調會堅持到底，表示紐約人「不輕言放棄」。

    然而，長達一年以來外界持續揣測他能否堅持到投票日。包括已獲聯邦法官撤銷的貪污案指控，以及自由派人士不滿他與川普關係密切，在在重創亞當斯連任之路。未參加民主黨初選的他以無黨籍身分爭取連任。

    亞當斯在上述影片中未直接提及或表態支持任何候選人，但示警「險惡勢力」利用地方政府「搞分化」。

    亞當斯退選可能有利於前州長古莫（Andrew Cuomo）的選情。與亞當斯同屬中間派的古莫將自己描繪成為唯一有能力擊敗民主黨提名人、州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）的候選人。

    然而，目前尚不清楚亞當斯支持者是否會轉向支持古莫，並足以產生關鍵性影響。（編譯：何宏儒）1140929

