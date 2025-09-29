川普政府上訴最高法院 捍衛行政命令限制出生公民權

川普政府正要求聯邦最高法院，維持他的「出生公民權」行政命令，禁止在美國境內非法居留，或僅為臨時停留者所生的子女，自動獲得美國國籍。（美聯社檔案照）

美國川普政府正要求聯邦最高法院，維持他的「出生公民權」（birthright citizenship）行政命令，該命令宣告，在美國境內非法居留，或僅為臨時停留者所生的子女，不得自動獲得美國國籍。

這份上訴文件已於27日提供給美聯社，正式啟動最高法院的審理程序，可能會在明年夏天由大法官作出具有決定性的裁決，判斷這項公民權限制是否符合憲法。

至今，下級法院已阻止該命令在全美生效。川普政府並未要求最高法院在裁決前，先讓限制措施開始執行。

司法部的上訴書已經與挑戰該命令的律師分享，但尚未列入最高法院的案卷。是否受理此案的決定，可能要幾個月後才會出爐，口頭辯論最快也要等到明年初的冬末或春季才會進行。

檢察總長索爾（D. John Sauer）在上訴書中寫道，「下級法院的裁決，以破壞我們邊境安全的方式，使總統及其政府最為重視的政策失效。」，「這些裁決沒有合法依據，卻將美國公民身分的特權，授予數十萬不符合資格的人。」

代表受川普限制措施影響兒童的美國民權聯盟（ACLU）律師沃夫西（Cody Wofsy）則表示，這項計畫顯然違憲，「這道行政命令是非法的，毫無疑問，政府再怎麼操作也無法改變這一點。我們將持續確保沒有任何嬰兒的公民權，會被這道殘酷且毫無意義的命令剝奪。」

川普在其第二任期首日便簽署這道行政命令，徹底顛覆了超過125年來的憲法理解。依據憲法第14修正案，只要出生於美國土地，即可自動獲得公民權，僅有極少數例外，例如外國外交官子女與外國佔領軍所生子女。

一連串裁決中，下級法院已裁定這項行政命令違憲，或至少極可能違憲，即使最高法院在6月底曾裁定限制法官頒布全國性禁令的範圍。

儘管最高法院限縮全國性禁令的使用範圍，但並未排除其他仍可能產生全國效力的法院命令，例如集體訴訟或由各州提出的訴訟。當時，聯邦大法官並未對這道「出生公民權」行政命令的合憲性做出判斷。

然而，每一個審理此案的下級法院均認為，川普的命令違反，或極可能違反憲法第14修正案。該修正案的設立，原意是確保黑人，包括曾為奴隸者，擁有公民身分。

川普政府正針對兩起案件提出上訴。

今年7月，第9巡迴上訴法院在舊金山裁定，幾個州針對這道命令提起訴訟，必須有全國性禁令，否則若部分州實施出生公民權、部分州不實施，將導致嚴重問題。

同月，新罕布夏州1名聯邦法官也在1起涉及所有受影響兒童的集體訴訟中，阻止該命令生效。

根據長期既定規則，「出生公民權」使得任何在美國出生的人自動成為美國公民，包括母親在美國非法居留期間所生的子女。這項權利是在南北戰爭結束後不久，透過第14修正案第一句明文確立的。

川普政府則主張，非公民所生子女並不受美國司法管轄，因此無權取得公民身分。

