    首頁 > 國際

    美墨聯手打擊槍械走私　加強檢調與技術合作

    2025/09/29 01:30 中央社

    美國國務院美東時間27日宣布，美國與墨西哥已正式啟動一項雙邊合作計畫，目標是打擊非法槍械流入美墨邊境。

    路透社報導，華盛頓當局發布這則消息的前一天，美國墨西哥安全執行小組（U.S.-Mexico Security Implementation Group）剛開完第一次會議。

    美國國務卿盧比歐（Mark Rubio）本月稍早訪問墨西哥時成立這個小組，希望兩國加強打擊走私毒品與武器等方面的聯合行動。

    根據美國國務院說明，新計畫的內容包括墨西哥將在全國32州擴大使用美方的槍枝追蹤工具，例如eTrace系統及彈道影像技術；雙方也將增加檢調合作以及情資分享。

    這項計畫也強調，雙邊將展開更深入的聯合調查，提升訴訟效率，並擴大美國方面的檢查，以遏止武器被走私到墨西哥，進一步防止這些武器助長犯罪集團暴力。

    美國駐墨西哥大使強生（Ronald Johnson）在社群媒體表示：「這是美國與墨西哥首度同步實施聯合檢查、即時共享資訊與擴大調查，盼阻止武器助長組織犯罪並危害雙方國家。這個計畫堪稱歷史性合作，以保衛雙方國家」。（編譯：楊惟敬）1140929

