    首頁 > 國際

    川普對拉美施加空前壓力 WSJ：「唐羅主義」興起

    2025/09/28 23:59 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普（左）批評哥倫比亞總統裴卓（右）掃毒成績「不及格」。（法新社檔案照）

    美國總統川普正以數十年來未見的強勢，重塑華府在拉丁美洲的角色，毫無保留地動用美國的軍事與經濟力量，並將該地區視為美國的「專屬勢力範圍」。分析家將此稱為「唐羅主義」（Donroe Doctrine），即19世紀美國對拉美政策的「門羅主義」（Monroe Doctrine）的當代版本。

    華爾街日報27日報導，自冷戰高峰期以來，沒有任何美國總統對中南美洲施加過如此大的壓力。從墨西哥邊境到智利巴塔哥尼亞地區（Patagonia），川普以高額關稅、空襲與激烈言辭懲罰對手，並以安全援助和經濟協議獎勵他視為朋友的國家。

    那些奉承川普並與其世界觀一致的盟友，從阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）到薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele），正在獲得協議與熱情擁抱。相反地，挑戰川普的領袖，尤其是巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），以及哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro），則成為他的眼中釘。

    在川普之前，美國的拉美政策以支持盟友、孤立並制裁華府視為專制與反美的國家為主，尤其是古巴、委內瑞拉與尼加拉瓜，且多半是基於更廣泛的長期考量。例如，前總統柯林頓曾試圖加強貿易聯繫，小布希推動民主，並強化在哥倫比亞的掃毒戰爭，歐巴馬恢復與古巴的全面外交關係，暫時緩和兩國敵意。

    拜登團隊則與任何民主治理的領袖合作，不論意識形態，並促成一場馬杜洛慘敗的委內瑞拉選舉。

    然而，川普上任第一天便徹底翻轉多年政策，採取更具對抗性的路線，迫使各國領袖迅速回應。中南美洲對川普而言至關重要，因為他企圖阻止移民與毒品流入美國，同時對抗中國過去20年來在拉美深化的經濟與外交影響力。

    川普在就職典禮上聲稱，中國掌控巴拿馬運河，美國將接管這條水道。數日後，他威脅若哥倫比亞總統裴卓不允許美國遣返移民的航班降落，將對哥倫比亞徵收 25％關稅。裴卓隨即讓步。

    川普同時對美國最大貿易夥伴墨西哥開砲，指控墨西哥與販毒集團勾結，並向墨國總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）施壓，要求由美軍主導墨國打擊販毒集團，否則美方將片面行動。但薛恩鮑姆拒絕美軍直接介入掃毒。

    分析家指出，川普的政策愈來愈取決於個別領袖的個性、意識形態，以及雙邊關係的交易性質。部分領袖明白，透過奉承與積極遊說，可能換來豐厚回報。

    華府智庫「美洲國家對話組織」（Inter-American Dialogue）資深學者希福特（Michael Shifter）指出，從未見過哪位美國總統在拉美如此肆無忌憚、如此具侵略性，川普的思維模式是：拉美就是美國的後院，他擁有保護家園和推動『美國優先』政策的戰略特權。

    這樣的作法存在風險，恐使渴望在貿易與投資上與美國更密切合作的拉美國家反感。拉美國家對美國干預與軍事行動的歷史，早已戒慎恐懼，而美國的對手，尤其是中國，正試圖利用這一點。美國國家安全會議（NSC）前拉丁美洲計畫主任蓋登（Benjamin Gedan）認為，「這不是一個想要成為區域首選國際夥伴的強權所應有的行為」。

