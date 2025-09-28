政府越權？川普政府擬以經費為餌 引領大學趨於保守派價值觀

華盛頓郵報披露，白宮正擬定計畫，可能讓大學在招生、聘任遵循川普政府價值觀。（法新社檔案照）

華盛頓郵報28日獨家報導，白宮正在擬定1項計畫，可能改變大學取得研究經費的方式，讓那些承諾在招生、聘任及其他事項上遵循川普政府價值觀和政策的院校，在競爭中佔據優勢。

2名白宮官員指出，這套新系統將意味著，政府的作法將從針對單一學校進行調查與懲罰，轉向嘗試讓大專院校一次性全面符合川普政府的優先事項，包括大學可能被要求確認，其招生與聘任決策是基於「能力」，而非種族、族裔或其他因素。



據報導，一些菁英名校試圖透過招收更多低收入學生，或針對黑人與西語裔學生比例高的高中展開招生，來建立種族多樣化的班級。此外，大學有時會根據非學術因素錄取學生，例如是否為運動員、是否展現領導力、是否克服逆境，或是否有校友父母背景。保守派人士也指控，大學為了多元化師資，常常在聘任過程中非法考慮種族因素。

自從川普1月重返白宮以來，聯邦政府已對哥倫比亞大學、哈佛大學和加州大學洛杉磯分校（UCLA）等知名學府展開調查，並撤回研究資金，隨後以恢復經費為條件要求讓步。官員表示，這些懲罰是為了執行聯邦禁止基於性別、種族或國籍歧視的法律。

據報導，川普政府希望在未來幾個月內推出這項新措施，並公布大學需承諾的事項清單。1名白宮高層官員強調，「現在是推動全國性變革的時候，而不是個別單獨處理。」

在現行制度下，聯邦政府龐大的研究經費系統，主要依據學術同行評審和科學價值，來分配數十億美元的補助。白宮高層官員將前述新系統描述為一種「機會」，讓學校公開展示它們是否符合政府詮釋下的法律要求，符合者將在競爭聯邦經費時「取得優勢」，「我認為大學將有機會展望未來，公開表態：你們相信什麼？你們的價值觀是什麼？你們如何為學生提供價值？」

川普政府表示，此舉是為了執行民權法令，因為許多大學推行多元、公平及包容（DEI）計畫，或未能充分保護猶太學生與教職員免受反猶太主義侵害，已經違法。但此舉幾乎肯定會加劇外界批評，認為政府已越權，強行將自身價值觀套用到高等教育。

美國教育協會（ACE）會長密契爾（Ted Mitchell）指出，這項提案的輪廓構成對「大學自主性、思想多樣性、言論自由與學術自由的衝擊」，「突然之間，若要拿到研究經費，你需要的不再是展現學術價值，而是對某一特定政治立場的思想忠誠。」，「我無法想像美國會有哪所大學支持這種作法。」

