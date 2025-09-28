摩門教總會會長尼爾森辭世 享壽101歲

耶穌基督後期聖徒教會（俗稱摩門教）總會會長尼爾森，昨天晚間以101歲高齡辭世。（美聯社資料照）

耶穌基督後期聖徒教會（俗稱摩門教）宣布，其總會會長尼爾森昨天晚間以101歲高齡辭世，他自2018年起便擔任這項職務。

法新社報導，摩門教會透過聲明表示：「我們以沉痛心情宣布，備受愛戴的耶穌基督後期聖徒教會（The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints）總會會長尼爾森（）已在他鹽湖城的家中…安詳辭世。」

請繼續往下閱讀...

這份聲明未具體說明尼爾森過世的原因，但提及這位前心臟外科醫師是「（摩門）教會史上最年長的總會會長」。

尼爾森是於2018年1月以93歲高齡出任摩門教會第17任總會會長，接棒前任的蒙森（Thomas Monson）。

尼爾森的繼任者將在他舉行葬禮後，由十二使徒定額組（Quorum of the Twelve Apostles）選出。如同總會會長，這12人也被信徒奉為先知。

根據摩門教會資料，尼爾森身後留下1位妻子、8名子女、57個孫子女和超過167個曾孫。

摩門教會於1830年創立，教會總部設在美國猶他州鹽湖城，它視自己為基督教團體，但教義主要奠基於摩門經（Book of Mormon）。

根據摩門教會統計，其在全球擁有超過1750萬名教友。

