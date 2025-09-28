伊朗被制裁物價狂飆 1公斤肉要價1千萬里亞爾

伊朗里亞爾幣值跌至歷史新低，物價也飆升，民眾在接受外媒訪問時叫苦連天，直言「我們會被毀掉」。（法新社）

聯合國27日恢復對伊朗制裁，消息一出，不僅伊朗貨幣里亞爾（ rial）幣值跌至歷史新低，物價也飆升，1公斤肉要價1000萬里亞爾（約合新台幣7250元），伊朗民眾在接受外媒訪問時叫苦連天，直言「我們會被毀掉」。

《法新社》報導，現年33歲的平面設計師希莉亞（Helia）在伊朗首都德黑蘭接受採訪時表示，制裁的影響非常有感，她新家家具的價格3天內就突然變高了，「甚至在美元匯率攀升前，物價就已調漲。從肉類到計程車費用，生活已然變得更艱難。」

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）27日指出，美國對伊朗開出的條件是伊朗交出所有濃縮鈾，來換取暫緩制裁3個月，如此提議「令人無法接受」。

70多歲的作家莫拉迪（Farid Moradi）對伊朗政府不願讓步的姿態頗有微詞，他認為政府應該繼續談判，並做出讓步以獲得回報。

莫拉迪更指出，當前1公斤肉類的市價是1000萬里亞爾，這個價格對依靠最低薪資過活的民眾來說非常可觀，「一個家庭要怎麼活下去」？

根據幣價追蹤網站資訊，上午里亞爾在黑市兌美元的比率大約是112萬元比1美元，隨後稍微提升至110萬元比1美元。

56歲的研究人員康佩尼（Nassim Company）受訪時對《法新社》直言「我們會被毀掉的。一般人可能真的沒辦法像現在這樣活下去。物價、美元、黃金，所有的東西都會調漲，民眾沒辦法正常生活」她補充說「犯罪行為與童工可能會增多」。

