為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗被制裁物價狂飆 1公斤肉要價1千萬里亞爾

    2025/09/28 22:08 即時新聞／綜合報導
    伊朗里亞爾幣值跌至歷史新低，物價也飆升，民眾在接受外媒訪問時叫苦連天，直言「我們會被毀掉」。（法新社）

    伊朗里亞爾幣值跌至歷史新低，物價也飆升，民眾在接受外媒訪問時叫苦連天，直言「我們會被毀掉」。（法新社）

    聯合國27日恢復對伊朗制裁，消息一出，不僅伊朗貨幣里亞爾（ rial）幣值跌至歷史新低，物價也飆升，1公斤肉要價1000萬里亞爾（約合新台幣7250元），伊朗民眾在接受外媒訪問時叫苦連天，直言「我們會被毀掉」。

    《法新社》報導，現年33歲的平面設計師希莉亞（Helia）在伊朗首都德黑蘭接受採訪時表示，制裁的影響非常有感，她新家家具的價格3天內就突然變高了，「甚至在美元匯率攀升前，物價就已調漲。從肉類到計程車費用，生活已然變得更艱難。」

    伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）27日指出，美國對伊朗開出的條件是伊朗交出所有濃縮鈾，來換取暫緩制裁3個月，如此提議「令人無法接受」。

    70多歲的作家莫拉迪（Farid Moradi）對伊朗政府不願讓步的姿態頗有微詞，他認為政府應該繼續談判，並做出讓步以獲得回報。

    莫拉迪更指出，當前1公斤肉類的市價是1000萬里亞爾，這個價格對依靠最低薪資過活的民眾來說非常可觀，「一個家庭要怎麼活下去」？

    根據幣價追蹤網站資訊，上午里亞爾在黑市兌美元的比率大約是112萬元比1美元，隨後稍微提升至110萬元比1美元。

    56歲的研究人員康佩尼（Nassim Company）受訪時對《法新社》直言「我們會被毀掉的。一般人可能真的沒辦法像現在這樣活下去。物價、美元、黃金，所有的東西都會調漲，民眾沒辦法正常生活」她補充說「犯罪行為與童工可能會增多」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播