拯救日本餐飲業！北海道迴轉壽司集團開設日語學校吸納外籍人才

日本北海道連鎖壽司集團「久惠比壽」為吸引外籍勞工，自行設立培育人才的久惠日語學校。（圖為學校官網首頁）

為化解當地餐飲業面臨的缺工與高流動率雙重危機，根本不懂如何經營日語學校的日本迴轉壽司集團「久惠比壽」社長畑中稔深信，開設了1所傳授日語與商業技能的學校，才能讓更多外籍人士能合法長居日本，進而支撐陷入困境的當地經濟。

2023年4月，位於該集團總部所在的北海道苫小牧市的久惠日語學校（HISAE日本語学校）正式開課，目前有27名學生在此就讀，預料10月份新學期開學後將增至41人。

請繼續往下閱讀...

畑中說，人口成長才能推動餐廳業績，儘管當局鼓勵都市人移居鄉間以解決農村人口減少問題，但這恐終究是一場此消彼長的零和賽局，僧多粥少以致各地方政府為搶人開戰；但若有更多外勞定居日本，「將能減緩人口下速度，餐飲業也能永續發展。」

久惠日語學校提供1到2年不等的課程，針對有意在日求職的外籍人士取得可在日本餐飲業打工、最長居留5年的1號特定技能簽證，以及之後再轉為無居留年限的2號特定技能簽證。此外，該校還有提供宿舍，以及會協助學生在日求職，包括「久惠比壽」集團以外的工作機會。

28歲、來自斯里蘭卡的維拉辛哈（Kalsha Madhushani Weerasinghe），今年3月才上完18個月的日文課，目前是「久惠比壽」集團的3名久惠日語學校畢業生之一。維拉辛哈坦言，赴日就是為了到餐廳打工，盼能從中多加學習。

深信日本餐飲業的未來要靠外勞的畑中，10年前起就因日本求職者人數銳減轉而招聘外勞；他發現外籍員工即便日語欠佳，依然面帶笑容地努力工作與學習，因而備受讚譽，甚至多次在顧客調查中被評為「優秀員工」。

目前約15%的「久惠比壽」員工是外籍人士，來自緬甸、斯里蘭卡、菲律賓與柬埔寨等地，絕大部分是20、30歲的年輕人，其中7人是工作穩定的正職員工。

2025年8月25日，2名外籍消費者在日本東京1家迴轉壽司店使用觸控螢幕點餐。（彭博社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法