    國際

    澤倫斯基揚言轟炸克宮 俄發言人冷回：虛張聲勢

    2025/09/28 19:57 即時新聞／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基近期接受採訪時指出，克里姆林宮的員工最好要牢記防空洞的位置。圖為象徵俄國權力中樞的克里姆林宮。（美聯社）

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近期公然暗示烏軍有可能攻擊俄國克里姆林宮，並「建議」克宮員工牢記防空洞的位置。而克里姆林宮對此回應，澤倫斯基的威脅只是虛張聲勢，實際上烏克蘭在戰場上節節敗退，談判情勢也越來越不利。

    在美國媒體自由時報本月25日公布的一篇獨家專訪中，澤倫斯基給予了俄羅斯權力中樞口頭威脅，他聲稱若俄國不願停火，那克里姆林宮的工作人員最好要牢記離他們最近的防空洞在哪裡。

    《路透》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）今（28）日對澤倫斯基的言論做出回應，他告訴俄羅斯國家電視台表示：「澤倫斯基正在對充當養家糊口角色的歐洲人表明，他是一名勇敢的士兵。」

    佩斯科夫接下來話鋒一轉，「與此同時，前線的事態表明情況相反。隨著時間流逝，烏克蘭的局勢正在不可抗拒的惡化，而烏克蘭的談判地位每一天也不可抗拒的惡化。」

    不過當服務於俄羅斯國家電視台、專門跑克宮新聞的記者扎魯賓（Pavel Zarubin）詢問，克里姆林宮會如何看待針對克宮的攻擊時，佩斯科夫回覆：「最好不要討論這個話題」。

    克里姆林宮曾在2023年5月份遭到不明無人機襲擊，據稱俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）當時並不在克宮內，烏克蘭則否認與此事件有關。

