    首頁 > 國際

    引用自身國恥 匈牙利外交次長建議：烏克蘭割讓1/5領土求和

    2025/09/28 17:41 編譯陳成良／綜合報導
    匈牙利外交部次長馬扎爾。（法新社資料照）

    匈牙利外交部次長馬扎爾。（法新社資料照）

    在烏克蘭浴血奮戰俄羅斯侵略之際，同為歐盟與北約（NATO）成員國的匈牙利，其高層官員竟公開提出要烏克蘭「割地求和」的荒謬建議。根據「烏克蘭真理報」報導，匈牙利外交部次長馬扎爾（Levente Magyar）日前在巴黎一場講座上，竟以匈牙利自身的歷史悲劇為例，公開施壓烏克蘭，暗示基輔應考慮放棄5分之1的領土以換取和平。

    馬扎爾在演說中，引用了匈牙利在第一次世界大戰後，因簽訂《特里亞農條約》（Treaty of Trianon）而被迫割讓3分之2領土的「國恥」歷史，來為他對烏克蘭的「建議」背書。

    他表示，當時戰敗的匈牙利只有2個選擇：一是再次拿起武器進行「集體自殺」，二是接受和平條件，即使那意味著失去3分之2的國家。他聲稱，當時的政府做出了唯一「合理但悲慘」的決定，那就是至少保住3分之1的國家，而不是犧牲一切。

    隨後，他話鋒一轉，將矛頭對準烏克蘭：「那很痛苦嗎？當然。現在，烏克蘭將需要放棄他們5分之1的領土。」他冷血地表示：「我們的經驗顯示，和平有時可能很痛苦。問題在於，什麼更重要？是維護國家的生存力，還是執著於幾千平方公里的土地？」

    呼應俄國論調 烏匈關係雪上加霜

    馬扎爾最後以「和平不惜任何代價」做為結論，此番言論，與俄羅斯克里姆林宮要求烏克蘭承認其佔領領土、以換取停戰的侵略者論調如出一轍。

    這起事件發生在烏克蘭與匈牙利關係急遽惡化的背景之下。就在26日，烏克蘭才剛禁止3名匈牙利高階軍官入境；做為報復，匈牙利外長西亞爾托（Péter Szijjártó）隨即公開質疑烏克蘭未來加入歐盟的途徑。

