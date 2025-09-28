為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    德州工人誤撿「哈密瓜」 一翻臉色瞬間慘白：是人頭

    2025/09/28 18:50 即時新聞／綜合報導
    德州一名水電工人在割草時，意外發現一顆人類頭骨。警方後續在附近溪流發現更多塊人體骨骼。示意圖，非當事照。（法新社）

    德州一名水電工人在割草時，意外發現一顆人類頭骨。警方後續在附近溪流發現更多塊人體骨骼。示意圖，非當事照。（法新社）

    美國德州聖安東尼奧發生一起駭人事件。一名水電工人在割草時，意外發現一顆人類頭骨。警方後續在附近溪流更發現多塊人體骨骼。經法醫鑑定，遺骸身分已確認為一名30歲男子，死因仍待釐清。

    綜合外媒報導，事件發生於9月15日，當時水電工史蒂芬斯（Walter Stephens）正在例行割草作業，突然看到地上有一個外型奇特的物體。他原以為是「乾掉的哈密瓜」，沒想到撿起來後，下顎竟留在地上，翻面後赫然發現一排牙齒，這才驚覺那竟是一顆人類頭骨。他隨即通知老闆報警處理。

    警方抵達現場後，沿著公司後方的馬丁內斯溪進行搜索，陸續發現數塊人體骨骼與殘骸。史蒂芬斯受訪時表示，他與老闆經常巡視該區域，但從未發現異狀，研判這些遺骸可能是近期才被動物或人移動至該處。他表示「雖然令人悲傷，但也慶幸自己能發現，讓這個人有機會被找回」。

    事後經法醫鑑定，確認該頭骨為30歲男子威洛斯迪克（Austin Tomas Wyrosdick）的遺體。目前其死因與死亡方式仍待調查，警方尚未透露他失蹤的時間與相關背景，案件仍在持續偵辦中。

