為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    聯合國恢復制裁 伊朗怒斥毫無道理

    2025/09/28 17:13 編譯張沛元／綜合報導
    伊朗在台灣時間28日早上8時重新遭到聯合國制裁。圖為恢復制裁前夕的27日的伊朗首都德黑蘭街景。（歐新社）

    伊朗在台灣時間28日早上8時重新遭到聯合國制裁。圖為恢復制裁前夕的27日的伊朗首都德黑蘭街景。（歐新社）

    伊朗28日譴責聯合國恢復針對其核子計劃的制裁「毫無道理」，揚言將捍衛國家權益與採取適當回應。

    2015年，伊朗與西方強權簽署放棄發展核武以換取解除制裁的「聯合全面行動方案」（JCPOA）；上月，簽署國中的英、法、德以伊朗未執行JCPOA為由，要求啟動安理會第2231號決議中的「快速恢復制裁」機制，恢復對伊朗的制裁。依規定，30天內將自動重啟對伊朗的制裁。

    儘管親伊朗國家力挽狂瀾，但在豁免與延後制裁的決議草案先後在安理會遭封殺後，美東時間27日晚間8時（台灣時間28日早上8時），伊朗重新遭到聯合國安理會在2006年到2010年之間通過的決議中的制裁，內容包括凍結伊朗海外資產、禁止武器交易，以及懲罰伊朗 彈道飛彈計畫等措施。

    對此，伊朗外交部在聲明中表示，重啟已被廢的決議「沒有法律根據而且毫無道理」…所有國家皆應免於承認此等非法情況；伊朗將堅決捍衛其國家權益，以及堅定與適當回應任何旨在損害伊朗人民權益之舉。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播