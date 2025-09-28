聯合國恢復制裁 伊朗怒斥毫無道理

伊朗在台灣時間28日早上8時重新遭到聯合國制裁。圖為恢復制裁前夕的27日的伊朗首都德黑蘭街景。（歐新社）

伊朗28日譴責聯合國恢復針對其核子計劃的制裁「毫無道理」，揚言將捍衛國家權益與採取適當回應。

2015年，伊朗與西方強權簽署放棄發展核武以換取解除制裁的「聯合全面行動方案」（JCPOA）；上月，簽署國中的英、法、德以伊朗未執行JCPOA為由，要求啟動安理會第2231號決議中的「快速恢復制裁」機制，恢復對伊朗的制裁。依規定，30天內將自動重啟對伊朗的制裁。

儘管親伊朗國家力挽狂瀾，但在豁免與延後制裁的決議草案先後在安理會遭封殺後，美東時間27日晚間8時（台灣時間28日早上8時），伊朗重新遭到聯合國安理會在2006年到2010年之間通過的決議中的制裁，內容包括凍結伊朗海外資產、禁止武器交易，以及懲罰伊朗 彈道飛彈計畫等措施。

對此，伊朗外交部在聲明中表示，重啟已被廢的決議「沒有法律根據而且毫無道理」…所有國家皆應免於承認此等非法情況；伊朗將堅決捍衛其國家權益，以及堅定與適當回應任何旨在損害伊朗人民權益之舉。

