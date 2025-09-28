玩命直播！中國網紅駕「土炮飛機」空中解體 千人目睹他炸成火球

中國55歲網紅「唐飛機」27日開直播駕駛超輕型飛機時，在空中失去控制，墜機摔成一顆火球，唐飛機當場喪命，數千網友直擊事故。（翻攝自微博）

中國網紅追求流量悲歌再添一樁！以駕駛自製飛機聞名的中國四川網紅「唐飛機」（本名唐正興），27日在進行飛行直播時，竟在數千粉絲即時注視下，飛機失控從空中墜落，瞬間爆炸成一團火球，「唐飛機」當場命喪黃泉，將一場原本的追夢故事，變成一齣血淋淋的死亡直播。

據中國媒體「新京報」等報導，據悉，55歲的「唐飛機」為了一圓兒時飛行大夢，在去年花費35萬人民幣（約150萬台幣），購入一架「共軸雙槳超輕型飛機」，並時常開直播分享飛行點滴，在抖音上吸引近10萬粉絲。然而，他的追夢之旅早是險象環生，過去就曾因油表故障等問題，兩度發生墜機意外，甚至摔斷過肋骨。

請繼續往下閱讀...

在27日這場死亡直播中，「唐飛機」的輕率與魯莽展露無遺。根據直播畫面，他當時並未配戴任何保護頭盔，機上也未配備降落傘。在第二次起飛前，他更對著鏡頭興奮地喊出：「今天飛個眼鏡蛇！」不料，這句豪語，竟成了他人生最後遺言。飛機起飛後沒多久，便在空中失控，急速下墜，最終在粉絲的驚呼聲中，墜毀在地面。

「唐飛機」過去曾多次在直播中，向質疑的網友強調，他所駕駛的這種超輕型載具「不用考駕照」。但有航空專家打臉指出，在中國，任何低空飛行實際上都需要取得執照，並向民航部門報備。這起悲劇，不僅是一個網紅的殞落，更血淋淋地揭示了中國在低空飛行領域，存在著巨大的監管真空與安全漏洞。

官方事後已證實其死訊，並介入調查，而其抖音帳號也已被設為私密。

中國網紅「唐飛機」直播時，因墜機事故不幸身亡。（翻攝自微博）

