颱風博羅依接近 三亞機場暫停起降全市學校停課

中度颱風博羅依今天通過中國海南島南方海面，預計明早將登陸越南。海南省三亞機場今天暫停班機起降12小時。（圖擷自中央氣象署）

中度颱風博羅依今天通過海南島南方海面，預計明早將登陸越南。儘管颱風沒有登陸，海南省三亞機場今天仍然暫停班機起降12小時，三亞全市中小學校今天也在補班日的情況下停課1天。

今年中國颱風登陸及接近次數明顯較往年為多，其中廣東省近半個月內連遭米塔、樺加沙兩個颱風侵襲，隔鄰的海南省、廣西壯族自治區也連帶受影響，使這3個省區民眾聞颱色變，當地官方也不敢大意。

請繼續往下閱讀...

中國氣象單位今早持續對颱風博羅依發布颱風及暴雨黃色預警。根據預測，博羅依將於今天深夜至明天早上以中度颱風的強度，在越南中北部沿海登陸，但海南、廣東、廣西、雲南等4個省區也將受到颱風影響。

根據預測，未來3天海南島、廣東西部、廣西南部和西部、雲南東部和南部等地將有強風雨，而中國西部其他區也可能出現強降雨。官方提醒這些地區的民眾應提防包括山洪爆發、地質災害、城市淹水等衍生災害。

綜合中國媒體報導，為因應颱風接近所產生的強風，三亞鳳凰機場今天上午9時起暫停所有班機起降，預計當晚9時才能恢復。

今天雖是週日，但屬中國官方規劃的「十一」長假補班日。而三亞市教育局昨晚宣布，今天三亞全市中小學校、幼兒園、校外培訓機構全天停課。

