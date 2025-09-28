為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    不一定要靠中國 澳洲總理在會見川普前大力宣傳礦產優勢

    2025/09/28 15:59 編譯孫宇青／綜合報導
    艾班尼斯表示，澳洲有豐富的礦產儲備，相信可以在國際供應鏈上扮演重要角色。（歐新社）

    艾班尼斯表示，澳洲有豐富的礦產儲備，相信可以在國際供應鏈上扮演重要角色。（歐新社）

    澳洲總理艾班尼斯28日接受《澳洲廣播公司》（ABC）節目「Insiders」訪問時，特別強調澳洲強大的關鍵礦產儲備及其「增值」能力，認為在全球推動供應鏈多元化、擺脫對中國依賴的背景下，澳洲可以擔當重要角色。

    《彭博》報導，稀土等關鍵礦產一直是今年美中貿易談判的焦點，儘管中國是電動車、先進武器等各種設備所需關鍵礦產的主要生產國，但美國已加緊腳步繞過中國供應鏈。

    在此情況下，即將在10月20日訪問華府並會見川普的艾班尼斯表示，澳洲有機會建立「一個儲備庫，確保我們也能參與國際市場，以阻止操縱，尤其是國營企業的操縱」。

    在美國最新的政策努力中，聯邦政府轄下開發金融機構「美國國際開發金融公司」（IDFC）據稱正在洽談設立一檔50億美元的基金，用於投資關鍵礦產。今年稍早，美國國防部也同意向「MP Materials」公司進行4億美元的股權投資。

    今年，受貿易戰緊張局勢及國內外政府的支持政策提振，澳洲稀土礦產企業股價一路飆漲。

    針對與川普的會面，艾班尼斯表示，兩人的對話將是「熱情、建設性、積極且樂觀」，「我認為，我們繼續保持良好的關係，符合澳洲和美國的利益，我相信我們會這樣做」。

