為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    義大利破獲史上最大私菸廠 查扣逾150公噸假菸

    2025/09/28 17:08 中央社
    義大利金融警察今天破獲該國史上最大規模的非法私菸廠，除了發現現代化工廠設備，還查扣逾150公噸仿冒香菸。（圖擷自Guardia di Finanza臉書專頁）

    義大利金融警察今天破獲該國史上最大規模的非法私菸廠，除了發現現代化工廠設備，還查扣逾150公噸仿冒香菸。（圖擷自Guardia di Finanza臉書專頁）

    義大利金融警察（Guardia di Finanza）今天發表聲明說，警方破獲該國史上最大規模的非法私菸廠，查扣逾150公噸仿冒香菸。

    法新社報導，警方在羅馬東南方市鎮卡席諾（Cassino）附近破獲一座地下工廠，占地1600平方公尺，據估計每日生產超過700萬根香菸，年產量約27億根。

    根據聲明，警方搜查一處「幾乎空無一人」且「外觀毫無可疑活動跡象」的物流倉庫時，在一個紙箱內發現隱藏電源開關。此開關可控制倉庫內的液壓桿，按下後會升起一座通往地下私菸廠的鋁製隔間。

    警方進入地下後發現一座「名副其實的現代化工廠」，以最先進技術標準興建，設有3條菸草加工與仿冒香菸包裝產線。

    金融警察補充說，這座非法工廠每分鐘可生產約5000根香菸，還設置通風系統防止製菸途中排放外洩。工廠內的臨時住處設有18張床舖和衛浴設備，還有用餐區及就地維修機具空間。

    警方估算，該工廠創造的年營收超過9億歐元（新台幣約320億元），強調「目前為止發現其逃漏稅金額約達6億歐元」，並表示已查出若干嫌疑人，其中1人已落網。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    義大利金融警察今天破獲該國史上最大規模的非法私菸廠，查扣逾150公噸仿冒香菸。（圖擷自Guardia di Finanza臉書專頁）

    義大利金融警察今天破獲該國史上最大規模的非法私菸廠，查扣逾150公噸仿冒香菸。（圖擷自Guardia di Finanza臉書專頁）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播