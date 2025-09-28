幸福瞬間變永別！埃及新郎婚禮中突倒地 全場目睹他猝逝瞬間

埃及一位年輕的新郎在婚禮當天突然驟逝，震驚親友與網友。（圖截自X／Shahnaz Tahir）

一場原本象徵幸福與承諾的婚禮，卻接連傳出悲劇。埃及一位年輕的新郎在婚禮當天突然驟逝。另一位波士尼亞新娘則在婚禮當天不適送醫，並於兩天後離世。兩起悲劇引發大批網友哀悼，也讓人反思人生的無常。

《太陽報》報導，新郎哈卡姆（Ashraf Abu Hakam）與妻子牽手共舞，沉浸在人生最幸福的時刻，然而跳到一半，哈卡姆竟突然倒地，讓原本歡樂的現場瞬間陷入混亂。親友見狀立即上前搶救，並通報救護人員到場，但仍回天乏術，最後醫師證實哈卡姆死於心臟病發作。

噩耗傳出後，震驚親友與網友。許多人在社群媒體上表達哀悼與不捨，「昨天才慶祝他訂婚，今天卻送他最後一程」、「死亡不會因年齡提前或延後，他的家人和新娘將承受極大的悲痛，誠摯哀悼」、「我為這位新娘感到擔憂，可憐的女孩，未來將面對許多輿論，希望真主賜她堅強」。

類似的悲劇也在波士尼亞上演。26歲網紅兼美容院老闆奧梅貝戈維奇（Adna Rovčanin-Omerbegović），日前在婚禮當天突感身體不適，緊急送醫後陷入昏迷，最終於兩天後離世。據了解，她生前經營一家美容院，深受當地人喜愛。她的驟逝也引發許多粉絲與友人不捨，有人寫道「昨天你還在我們身邊，今天卻只能送你最後一程」。

