為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    幸福瞬間變永別！埃及新郎婚禮中突倒地 全場目睹他猝逝瞬間

    2025/09/28 16:54 即時新聞／綜合報導
    埃及一位年輕的新郎在婚禮當天突然驟逝，震驚親友與網友。（圖截自X／Shahnaz Tahir）

    埃及一位年輕的新郎在婚禮當天突然驟逝，震驚親友與網友。（圖截自X／Shahnaz Tahir）

    一場原本象徵幸福與承諾的婚禮，卻接連傳出悲劇。埃及一位年輕的新郎在婚禮當天突然驟逝。另一位波士尼亞新娘則在婚禮當天不適送醫，並於兩天後離世。兩起悲劇引發大批網友哀悼，也讓人反思人生的無常。

    太陽報》報導，新郎哈卡姆（Ashraf Abu Hakam）與妻子牽手共舞，沉浸在人生最幸福的時刻，然而跳到一半，哈卡姆竟突然倒地，讓原本歡樂的現場瞬間陷入混亂。親友見狀立即上前搶救，並通報救護人員到場，但仍回天乏術，最後醫師證實哈卡姆死於心臟病發作。

    噩耗傳出後，震驚親友與網友。許多人在社群媒體上表達哀悼與不捨，「昨天才慶祝他訂婚，今天卻送他最後一程」、「死亡不會因年齡提前或延後，他的家人和新娘將承受極大的悲痛，誠摯哀悼」、「我為這位新娘感到擔憂，可憐的女孩，未來將面對許多輿論，希望真主賜她堅強」。

    類似的悲劇也在波士尼亞上演。26歲網紅兼美容院老闆奧梅貝戈維奇（Adna Rovčanin-Omerbegović），日前在婚禮當天突感身體不適，緊急送醫後陷入昏迷，最終於兩天後離世。據了解，她生前經營一家美容院，深受當地人喜愛。她的驟逝也引發許多粉絲與友人不捨，有人寫道「昨天你還在我們身邊，今天卻只能送你最後一程」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播