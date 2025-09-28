南韓2025上半年逾7000人自殺身亡 專家：社會性問題須公衛介入

南韓政府數據顯示，今年上半年有逾7000人自殺，專家建議應以公共衛生角度介入應對自殺現象。示意圖。（美聯社）

南韓「中央日報」報導，南韓政府28日公布數據顯示，今年上半年，南韓自殺死亡人數超過7000人，略低於去年同期，與前年同期約略持平。

據報導，南韓統計廳的數據顯示，今年1月至6月，共有7067人自殺身亡，略低於去年同期的7844人，但與2023年上半年的7142人持平。依年齡層劃分，50多歲人口佔自殺人口的15.1%，30多歲人口佔13.5%，70多歲人口佔9.8%，其餘為其他年齡層。

專家表示，自殺不應僅被視為個人問題，而應被視為一個更廣泛的社會和結構性問題，必須從公共衛生角度介入。

高麗大學公共衛生研究生院研究員崔敏載（音譯）在最近發表於南韓保健社會事務研究所《國際社會保障評論》的一篇文章中表示，政府不應止步於針對高危險群的定向介入措施，改為採取「選擇性和普遍性」措施，應對普通人群的風險。

他還敦促建立一個綜合指揮中心，評估財政、勞工和其他政策如何影響自殺率，並在發現顯著風險時採取補救措施。

目前，南韓是經濟合作暨發展組織（OECD）成員國中自殺率最高國家，2024年每10萬人有26.2人自殺，遠高於OECD平均10.8人。

