    首頁 > 國際

    自民黨7成地方支部幹部 支持加強監管外國人買房地產

    2025/09/28 15:10 編譯孫宇青／綜合報導
    小林鷹之、茂木敏充、林芳正、高市早苗、小泉進次郎等5人（左至右），正為自民黨總裁選舉卯足全力競選。（法新社）

    日本執政黨自民黨總裁競選如火如荼進行之際，《共同社》27日發布的民調顯示，在全國47個都道府縣的自民黨地方支部中，近70％的幹部支持對外國個人或公司購地實施更嚴格的監管。

    據報導，這項民調於22日自民黨總裁競選活動啟動時同步進行，調查顯示，47名幹部中有32人認為「應該加強」對外國人或實體購地的監管。

    在5位自民黨黨魁候選人中，兩位前經濟安保擔當大臣高市早苗和小林鷹之都已承諾要收緊外國人購地規定。前外務大臣茂木敏充表示，應該引入一個集中監管機制來監督此類土地購買。

    民調還顯示，6位地方支部幹部選擇高市為最理想的自民黨黨魁候選人。農林水產大臣小泉進次郎獲得5票支持，小林鷹之和內閣官房長官林芳正各獲得4票支持，茂木敏充獲得1票支持，另有27人表示「尚不清楚」或未作答。

    外國個人和企業購入房地產是自民黨總裁競選活動中的一個主要議題。2025年上半年，東京市中心新建公寓的平均價格創歷史新高。一些分析師表示，外國人以投資為目的購屋推高日本的房產價格。

    在選舉前應討論的其他議題中，有16位地方支部幹部表示，不斷上漲的生活成本應列為優先事項。另有20人認為，任命捲入政治獻金醜聞的自民黨議員擔任內閣或黨內要職沒有問題。自民黨及其盟友公明黨組成的執政聯盟在1年內2次全國選舉中失去參眾兩院的多數席位，部分原因就在於這起醜聞。

    在總裁選舉中，自民黨295名國會議員每人將投票一次，另外295票將根據地方議員的投票結果決定。

    如果沒有候選人在第一輪選舉中獲得絕對多數票，將在同一天舉行前兩名候選人之間的決選。議員投票數不變，但基層選票將減少到自民黨47個都道府縣各選區1票。

