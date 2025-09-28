全歐警戒！澤倫斯基警告：普廷準備攻擊「下一個國家」

烏克蘭總統澤倫斯基27日在基輔召開記者會。（美聯社）

根據《衛報》報導，烏克蘭總統澤倫斯基27日向全歐洲發出嚴厲警告，預測俄羅斯總統普廷將會擴大其在烏克蘭的戰爭，進而攻擊另一個歐洲國家。他並指控，俄羅斯近期對北約（NATO）成員國頻繁的無人機入侵，正是在為一場更大規模的衝突進行壓力測試。

剛結束與美國總統川普在紐約聯合國會談的澤倫斯基，在基輔表示，俄羅斯正為一場更大的衝突做準備。他警告：「普廷不會等著結束他在烏克蘭的戰爭。他會開闢一些其他的方向。沒有人知道是哪裡。但他想要那樣做。」

澤倫斯基指出，克里姆林宮正刻意測試歐洲的防空能力，證據包括近期在丹麥、波蘭、羅馬尼亞上空發現的無人機，以及俄國戰機對愛沙尼亞領空的侵犯。他透露，烏克蘭本月稍早曾偵測到多達92架無人機，以一種「精心策畫」的模式飛向波蘭，雖然烏方攔截了多數，但仍有19架成功進入波蘭領空。

澤倫斯基更進一步表示，烏克蘭已準備好分享其豐富的實戰經驗，將為數個未具名的歐洲國家代表，提供如何擊退俄羅斯空中攻擊的「實戰培訓」。

成功說服川普？ 揚言報復莫斯科

澤倫斯基形容他與川普在聯合國的會談「非常愉快」。他透露，在向川普簡報了戰場實況後，美國總統如今對烏克蘭更有「信心」，並體認到俄羅斯對待所有人都充滿「不尊重」。會後，川普也公開表示，他相信在歐洲與北約的支持下，烏克蘭能夠贏回所有失土，並形容俄軍是「紙老虎」。

在展現外交成果的同時，澤倫斯基也對俄羅斯發出了最強硬的嚇阻。他警告，如果克里姆林宮今年冬天膽敢再次摧毀烏克蘭的能源基礎設施，作為報復，俄羅斯自己的首都將會經歷停電。當被問及是否已向白宮索取能打擊莫斯科的「戰斧」巡弋飛彈時，澤倫斯基僅表示：「這是一個敏感議題。」

