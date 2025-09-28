為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    中國製烤箱釀95起燒燙傷 美、加召回近140萬台

    2025/09/28 13:29 即時新聞／綜合報導
    中國製造的烤箱造成95起燒燙傷，在美國召回129萬台、加拿大召回10萬4195台。（圖擷自美國消費品安全委員會官網）

    中國製造的烤箱造成95起燒燙傷，在美國召回129萬台、加拿大召回10萬4195台。（圖擷自美國消費品安全委員會官網）

    由中國製造、美國喬治亞州電器業者Sunbeam Products進口的烤箱，目前已累計造成95起燒燙傷，其中2名用戶為二度燒傷，因此在美國召回129萬台、加拿大則召回10萬4195台。

    《UPI》報導，此次召回的商品名稱為「Oster French Door Countertop Ovens」，烤箱門在打開後可能會意外關閉，導致燒燙傷的情況出現。

    召回的烤箱型號包括TSSTTVFDXL、TSSTTVFDDG、TSSTTVFDMAF、TSSTTVFDDAF，部分具備氣炸功能，於2015年8月至2025年7月期間在美國、加拿大的家居用品連鎖店Bed Bath & Beyond、好市多、沃爾瑪和電商亞馬遜販售。

    美國消費品安全委員會（CPSC）表示，消費者應立即停用這款烤箱，並向Sunbeam Products聯繫以便獲得維修套組，安裝後即可在烤箱門打開後固定位置，避免自行關上的情況出現。

