為國會山莊事件翻案？ FBI局長控前任「對國會撒謊」 川普怒轟「騙局」

美國聯邦調查局（FBI）現任局長帕特爾公開指控，其前任雷伊（見圖），就亂當日的關鍵案情，「多次對國會說謊」。（路透資料照）

圍繞2021年美國國會山莊騷動事件的爭議再度引爆。根據福斯新聞（Fox News）報導，美國聯邦調查局（FBI）現任局長帕特爾（Kash Patel）27日公開指控，其前任雷伊（Christopher Wray），就暴動當日的關鍵案情，「多次對國會說謊」。此番言論使FBI高層矛盾浮上檯面，總統川普更立即表態支持，稱整起事件是一場「騙局」。

帕特爾向媒體證實，在國會暴動當天，確有274名FBI便衣探員被派往國會山莊。但他強調，這些探員是在暴動被宣告後，才奉命前往執行違反FBI標準的「群眾控制」任務。他批評：「這是一個腐敗領導層的失敗，他們對國會和美國人民就（國會山莊騷亂）的真實情況說了謊。」帕特爾明確指出，雷伊在過去的國會聽證會上，未能誠實回答關於FBI在場人員部署的問題，構成了不實陳述。

川普的發言，為這起針對國會山莊事件的舊案新爭火上澆油。他在社群媒體上宣稱，FBI在前局長領導下，將探員安插入抗議人群。他寫道：「事實證明，FBI探員當時就在1月6日的抗議活動中，很可能扮演了煽動者與叛亂份子！」川普今年上任後，已特赦所有因國會山莊事件被起訴者，並誓言要為這些「偉大的美國愛國者」討回公道。

前後證詞矛盾 探員角色成謎

對照雷伊過往的國會證詞，爭議點確實存在。在2023年11月的聽證會上，雷伊曾否認「國會山莊的暴力事件為FBI線人或探員所策劃」，但他當時迴避了正面回答是否有探員「潛伏」在人群中的問題。如今，在新任局長提出直接指控後，FBI在國會山莊暴動當天所扮演的真實角色，以及雷伊是否涉及向國會提供不實證詞，已成為華府最新的政治焦點。

圖為2021年1月6日的美國國會山莊騷亂事件。針對一份稱當日有274名FBI便衣探員在場的報導，美國總統川普要求前局長雷伊「必須好好解釋」。（法新社資料照）

