日本人也被騙去柬埔寨當豬仔 揭詐團管理層都是中國人

日本陸續發生民眾被高薪騙去柬埔寨當「豬仔」的事件，有受害者透露管理層是中國人。圖為柬埔寨警方押送中國詐騙犯。（路透）

日本近年來陸續發現有人被高薪誘餌騙去柬埔寨成為「豬仔」，今年8月29名男女遣返回日本，透露必須要輪班撥打詐騙電話，監控他們的是幾名中國籍管理層。

據《讀賣新聞》報導，1名從柬埔寨西北部波別詐騙園區返回日本的男子，今年1月向愛知縣警方揭露有20多名日籍人士在當地據點裡生活，這才讓29人被「解救」回國。

請繼續往下閱讀...

這29人居住在詐騙園區一處大樓內，裡面設有便利商店、診所、理髮店甚至還有美甲店，但出入口都有武裝人員把守，沒有得到許可是走不出大樓。

愛知縣警表示，29名日本人被數名中國人監視，分成幾組偽裝成電信單位員工或警察，從早到晚持續撥打詐騙電話，他們有固定的起床和熄燈時間，工作「成果」會直接寫在白板上，如果遲到了還會被罰錢。

警方指出，新來的豬仔必須背誦教戰手冊，結束工作後還要開會，互相聽取詐騙電話的錄音，討論哪些地方需要改進，以便讓受害人更容易上當。

警方透露，當這些豬仔屢次詐騙失敗、想要回家時，就會遭到拳打腳踢，有人的指甲被拔掉，還有人的耳膜被強力打火機灼燒，生活環境惡劣到難以想像。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法