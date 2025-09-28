中俄慘敗！聯合國安理會恢復對伊朗全面制裁

聯合國安理會於9月19日就恢復對伊朗全面制裁案進行表決，圖為英國（左）與美國（右）代表舉手投下贊成票，展現民主陣營聯手圍堵伊朗核武野心的堅定立場，最終成功粉碎俄中等國的護航企圖。（路透）

核武談判宣告破裂，西方世界對伊朗的耐心終告耗盡！根據《法新社》報導，在伊朗的專制盟友俄羅斯與中國出手阻撓失敗後，聯合國對伊朗的全面制裁於27日晚間正式「回馬槍」生效。這是繼三個月前美以聯合空襲後，西方民主陣營對德黑蘭祭出的又一記重拳，旨在徹底斬斷其發展核武的野心，但也讓全球地緣政治的對抗急遽升溫。

此次制裁的恢復，是透過2015年伊朗核協議中的「回馬槍」（snapback）條款所觸發。在近期由阿曼斡旋的美伊核談判，因六月時以色列與美國先後空襲伊朗核設施而破裂後，作為協議簽署方的英國、法國與德國，便啟動了此一機制。這代表過去十年因協議而被凍結的、禁止各國與伊朗進行核武及彈道飛彈相關交易的聯合國制裁，已全面恢復。

英法德三國外長更發表聯合聲明，強調將尋求「新的外交解方，確保伊朗永無核武」，但同時警告德黑蘭勿採取任何挑釁行動。德國外長瓦德福（Johann Wadephul）直言，因伊朗違背承諾，西方國家已「別無選擇」。

面對西方的團結陣線，試圖為伊朗護航的俄羅斯與中國則在聯合國安理會上遭遇挫敗。兩國企圖將制裁推遲的提案，未能獲得足夠支持而闖關失敗。對此，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）怒批西方此舉是「勒索與施壓」，並宣稱俄國將無視制裁，但其發言更像是對盟友無力保護的蒼白辯解。

經濟崩盤在即 以色列暗示動武

制裁的毀滅性衝擊波，已在第一時間席捲伊朗。27日，伊朗貨幣里亞爾在黑市的匯率應聲崩盤，兌美元創下112萬比1的歷史新低。首都德黑蘭爆發恐慌性搶購潮，民眾瘋狂湧入市集搶購黃金，試圖在資產變廢紙前尋求自保。

國際危機組織（ICG）分析稱，新的聯合國制裁將使伊朗本已深陷通膨與貨幣危機的經濟弊病，更形惡化。更令人擔憂的是，經濟絞殺可能只是前奏。曾於六月對伊朗發動長達12天轟炸的以色列，其總理納雅胡（Benjamin Netanyahu）已公開暗示，若制裁無法達成目標，以色列已準備好採取更進一步的軍事行動。

