內戰邊緣？川普怒派軍隊進逼波特蘭 授權「動用全部軍力」鎮壓示威

美國移民及海關執法局（ICE）探員在奧勒岡州波特蘭市的示威活動中，全副武裝成立防線（檔案照）。美國總統川普28日宣布將派遣軍隊進入該市，引發與地方政府的激烈對峙。（路透）

美國總統川普與「庇護城市」之間的緊張關係，再度急劇升級。根據福斯新聞（Fox News）報導，川普27日上午親自宣布，他已下令派遣軍隊前往俄勒岡州波特蘭市，以鎮壓當地針對聯邦移民及海關執法局（ICE）的抗議活動，此舉立即引發地方首長的強烈反嗆。

川普在其自創的社群平台「真相社群」（Truth Social）上發文，措辭極為強硬。他寫道：「應國土安全部長諾姆（Kristi Noem）的請求，我正指示戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth），提供所有必要的軍隊，以保護飽受戰爭蹂躪的波特蘭，以及任何我們遭受反法西斯運動（Antifa）與其他國內恐怖份子圍攻的ICE設施。」他更補充說：「我也授權在必要時，動用全部軍力。」

川普的派兵令，隨即遭到民主黨籍的地方首長聯手回擊。俄勒岡州州長科特克（Tina Kotek）發表聲明表示：「波特蘭沒有國家安全威脅。我們的社區安全且平靜。」波特蘭市長威爾遜（Keith Wilson）的聲明則更為辛辣，他直言：「必要的軍隊數量是零…我們國家對壓迫行徑有著長久的記憶，總統不會在這裡發現任何無法無天或暴力，除非他計畫自己來犯下這些事。」

庇護城市政策成衝突導火線

這場聯邦與地方的激烈對抗，其根源在於波特蘭自2017年以來實施的「庇護城市」政策，該政策主張地方執法部門，不主動配合聯邦的移民執法行動。自六月以來，波特蘭的ICE設施外，抗議活動持續不斷，示威者焚燒美國國旗、塗鴉，甚至曾展示斷頭台模型，並與聯邦探員爆發衝突。司法部長邦迪（Pam Bondi）八月時便曾致函波特蘭市長，要求其停止阻礙聯邦執法的政策。

