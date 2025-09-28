為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    印度政治集會爆發踩踏！意外釀36死逾50傷

    2025/09/28 08:08 即時新聞／綜合報導
    印度南部的坦米爾納都邦27日發生政治集會踩踏意外，造成36人死亡，超過50人受傷。（圖擷取自「X」）

    印度南部的坦米爾納都邦（Tamil Nadu）27日發生政治集會踩踏意外，造成36人死亡，超過50人受傷，印度總理莫迪（Narendra Modi）也在社群平台X發文為此哀悼。

    根據《路透》報導，演員兼政治人物維傑（Vijay）所屬的「坦米爾勝利聯盟」（Tamilaga Vettri Kazhagam）27日在坦米爾那都邦的卡魯爾（Karur）舉行造勢活動，活動有大批民眾前往參加，大量群眾圍著載有維傑的宣傳車聆聽宣講，不料在活動過程中卻發生大規模踩踏意外，已有36人死亡，至少50人受傷。

    坦米爾那都邦首長史達林（MK Stalin），在36名死者中，包含8名兒童和16名女性，將針對此事件成立調查小組。維傑也在社群平台X發文哀悼：「我的心已破碎，正承受著難以忍受、無法形容的痛苦與悲傷，對於逝者家屬，我致上最深切的哀悼與慰問，並祈禱住院接受治療的人們能早日康復。」

