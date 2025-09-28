為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    俄羅斯頻繁入侵空域　拉脫維亞促北約加強空防

    2025/09/28 03:06 中央社

    拉脫維亞總統林克維奇（Edgars Rinkevics）今天以俄羅斯侵犯北大西洋公約組織（NATO）空域為由，敦促北約加強對波羅的海國家的保護。立陶宛先前也曾發出類似呼籲。

    歐洲各國領袖表示，俄羅斯屢次侵犯北約空域，包括在波羅的海國家和波蘭，本月稍早約有20架俄國無人機進入這些國家的空域，促使北約戰機擊落其中部分無人機。

    林克維奇在拉脫維亞首都里加（Riga）舉行的北約軍事委員會會議上表示：「俄羅斯持續其挑釁模式，最近更肆無忌憚地侵犯波蘭與愛沙尼亞空域。」

    他指出：「應該將波羅的海的空中警戒任務，轉型為具備相應交戰規則的波羅的海空防任務，這應是當務之急。」

    路透社報導，立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）本月稍早表示，立陶宛政府已準備一份立場文件，主張改變任務性質，納入額外能力，「例如陸基防空資產、感測器與偵測器」。

    俄羅斯否認其戰機曾侵犯愛沙尼亞空域，並稱其無人機並未計劃攻擊波蘭境內目標。

    在波蘭空域事件發生後，北約啟動「東翼哨兵行動」（Eastern Sentry）行動，以加強北約整個東翼的防禦。但波羅的海國家官員表示，他們仍需要更多保護。

    北約的決策採32個成員國共識決，目前尚未回應改變任務性質的呼籲，也未立即對林克維奇的言論發表評論。（編譯：李佩珊）1140928

