    國際

    澤倫斯基質疑無人機越境　匈牙利反諷回應

    2025/09/28 01:45 中央社

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）日前引述一份初步軍事評估，質疑偵察無人機自匈牙利越境，可能意圖探查烏克蘭西部工業能力，布達佩斯當局昨天反諷回擊。

    澤倫斯基日前引述這份初步軍事評估，但未說明具體事發時間。他與烏克蘭最高軍事指揮當局會商後，在Telegram發文稱：「我已指示針對所有現有資訊進行查證，並要求即時回報每一起紀錄事件。」

    澤倫斯基隨後在例行談話中進一步談到，與匈牙利交界邊境發生「十分詭異的事件」，強調已指示「徹底調查」，並警告若類似無人機再度出現，烏方會「採取適切措施以保衛家園」。

    匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）於社群平台X發文表示：「澤倫斯基總統因為反匈情緒，已經喪失理智。他現在開始看到根本不存在的事情。」

    烏克蘭軍方總參謀部也在網路上發布疑似無人機入侵的照片，並稱烏軍已出動自家無人機巡邏該處空域。

    匈牙利是歐洲聯盟和北大西洋公約組織（NATO）成員，這兩個組織在俄烏戰爭中與基輔站在同一陣線，但烏匈關係一向緊繃。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）對西方軍援烏克蘭始終表達質疑立場，與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也維持較友好關係。（編譯：徐崇哲）1140928

