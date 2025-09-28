為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    印度演員政治人物造勢爆發踩踏　29死50傷

    2025/09/28 01:06 中央社

    「印度人報」（The Hindu）今天援引衛生官員說法報導，演員兼政治人物維傑（Vijay）舉行的造勢活動發生踩踏事件，造成29人喪生，至少50人受傷。

    「印度人報」援引坦米爾那都邦（Tamil Nadu）衛生廳長蘇布拉瑪寧（Ma. Subramanian）說法報導，至少24名來自鄰近蒂魯吉拉帕利（Tiruchirappalli）地區和20名來自賽勒姆（Salem）的醫生，已被派往舉行造勢活動的坦米爾那都邦卡魯爾縣（Karur）救援。

    報導指出，大批群眾聚集在這場造勢大會，這是維傑為他的政黨「坦米爾勝利黨」（Tamilaga Vettri Kazhagam）正在進行的巡迴活動一環。

    只使用單名的維傑，正在為明年初舉行的坦米爾那都邦選舉進行造勢。

    印度總理莫迪（Narendra Modi）在社群平台X發文表示：「坦米爾那都邦卡魯爾一場政治造勢活動期間發生不幸事件，令人深感悲痛。」

    路透社致電坦米爾那都邦衛生廳和該邦首長史達林（MK Stalin）辦公室，電話均無人接聽。

    史達林在X發文表示：「從卡魯爾傳來的消息令人擔憂。」他補充說，已指示廳長和官員向在卡魯爾造勢活動中的傷者提供緊急醫療援助，並下令從鄰近的蒂魯吉拉帕利提供額外援助。（編譯：李佩珊）1140928

