韋伯望遠鏡又出美照！直擊銀河系「育嬰區」前所未見細節

韋伯望遠鏡以近紅外線拍攝的「人馬座B2」龐大分子雲。（取自NASA官網）

首次上稿 09-27 22:59

更新時間 09-28 06:41

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）近日發表韋伯太空望遠鏡（JWST）的最新影像，揭開銀河系中心附近的「人馬座B2」（Sagittarius B2）龐大分子氣體雲下，前所未見的細節，凸顯該區域旺盛的恆星誕生活動，同時也加深了為何銀河系中心整體恆星形成卻異常緩慢的謎團。

天文網站Space.com 25日報導和NASA新聞稿，韋伯以中、近紅外線兩種波段觀測人馬座B2北側區域。中紅外線儀器拍到溫暖氣體與塵埃發出的光輝，近紅外線呈現出被照亮的彩色雲氣和密集的恆星。影像中的黑暗「空洞」是非常濃密的氣體和塵埃，就連JWST的紅外線也無法穿透，NASA指出，這些濃密的氣體塵埃雲，是孕育恆星的「育嬰區」，未來終將成為新的恆星。

韋伯望遠鏡以中紅外線拍攝的「人馬座B2」分子雲，突顯出氣體和塵埃。（取自NASA官網）

人馬座B2是由氣體塵埃組成的巨分子雲，蘊藏的氣體足以形成300萬顆太陽大小的恆星，是銀河系最大、最活躍的恆星形成區。這片分子氣體雲只佔銀河系中心氣體總量的10%，卻孕育其中一半的新恆星，誕生恆星的效率非常高，但是銀河系中心其他區域恆星形成效率卻不成比例地低，為何有如此差異，一直是個謎。一種假設理論認為，複雜且強大的磁場可能扮演某種角色，但是機制還不明。

這份研究報告共同作者、佛羅里達大學天文學家金斯伯格（Adam Ginsburg）說，「韋伯威力強大的紅外線儀器，提供我們過去未能看到的細節，將有助於了解一些仍令人費解的恆星形成謎團，以及為何人馬座B2活躍程度，遠超過銀河系中心其他區域」。

研究團隊希望透過這批觀測資料，了解人馬座B2的恆星形成歷史，是已持續數百萬年，還是近期才啟動，這將有助解開銀河系中心整體恆星形成緩慢之謎。此外，天文學家相信，人馬座B2恆星形成強度，與宇宙大爆炸後最初一批恆星大量誕生的情況相似，因此了解這處恆星形成機制，或許也可為揭開早期恆星形成過程提供線索。

