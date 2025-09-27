俄羅斯再爆奪命假酒！含高濃度甲醇俗俗賣 已釀25死

俄羅斯至少有25人喝摻有甲醇的伏特加假酒身亡。示意圖。（情境照）

俄羅斯列寧格勒州（Leningrad）爆發私釀伏特加假酒致命事件，至少有25人喝了含甲醇的劣質假酒身亡，災情恐怕會更嚴重。

英媒《太陽報》報導，這些假酒每瓶只賣0.9英鎊（約新台幣36元），卻摻入了致命的甲醇。俄羅斯當局說，法醫已在其中6名死者體內驗出高濃度甚至致死劑量的甲醇，已查獲超過1000公升假酒。

據報導，約60歲的幼兒園女教師被指控，向1名男子提供私釀假酒，男子再以低價出售；據悉，他的妻子也在這起事件中喪生。目前，警方又逮捕8名嫌犯，涉入非法生產與銷售這些致命的假酒。

俄羅斯近年發生多起類似悲劇。2023年，一對夫婦製售假蘋果酒，造成50人死亡，被判處將近10年徒刑；2016年，西伯利亞伊爾庫茨克市（Irkutsk）發生嚴重中毒事件，有60多人飲用含有甲醇的沐浴油身亡。

其實，甲醇只要30毫升就足以致命，它無色無味、氣味極淡，人們難以察覺酒中是否摻入甲醇。有些非法酒商為了降低成本，會故意加入甲醇，也特別容易出現在來路不明的烈酒或廉價雞尾酒中。

