為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    挾怨報復！ 川普要求微軟開除全球事務總裁摩納可

    2025/09/27 21:50 編譯魏國金／台北報導
    摩納可曾任美國司法部副部長，現為微軟全球事務總裁。（歐新社）

    摩納可曾任美國司法部副部長，現為微軟全球事務總裁。（歐新社）

    美國總統川普26日表示，微軟應開除全球事務總裁摩納可（Lisa Monaco）。摩納可曾出任拜登政府司法部副部長。這是川普報復政敵的最新行動，前一天前聯邦調查局長柯米（James Comey）遭到起訴。

    2021年1月6日川普支持者攻擊國會山莊，摩納可曾協助協調美國司法部對此事做出回應。她曾在歐巴馬政府時期擔任安全助理。今年7月她加入微軟，負責領導公司與全球各國政府的合作事務。

    川普在「真相社群」發文說，摩納可「對美國國家安全構成威脅，特別是考慮到微軟與美國政府簽訂重大合約；我認為，微軟應立刻解聘摩納可」。

    川普政府2月間撤銷摩納可的安全許可。26日川普說，美國政府也禁止她進入所有聯邦設施，因為「摩納可的許多不當行為」。

    微軟拒絕就川普的發文表達看法，摩納可對此也不予回應。25日前聯邦調查局長柯米因虛假陳述與妨礙國會程序等指控遭到起訴。柯米曾領導聯邦調查局，對川普2016年競選團隊與俄國政府的關係展開調查。

    川普26日表示，他預期將起訴更多政敵。他說，「我認為還有其他人」，並表示他沒有具體名單。

    川普政府介入美國企業的規模前有未見。他要求英特爾執行長陳立武去職，之後對他大表讚揚，並同意入股英特爾。在川普及其政府壓力下，迪士尼旗下的美國廣播公司（ABC）暫停脫口秀主持人金摩（Jimmy Kimmel）的節目數日。

    包括微軟等科技公司試圖改善與川普的關係，許多知名科技領導人出席他1月的就職典禮。微軟執行長納德拉近期也與其他科技巨頭出席川普在白宮舉行的晚宴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播