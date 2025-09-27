為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國在黃海設鋼構物 南韓：侵犯主權須撤除

    2025/09/27 21:12 編譯管淑平／綜合報導
    南韓退伍軍人協會4月，在中國大使館前抗議中國在黃海兩國重疊水域設置鋼構物。（歐新社檔案照）

    南韓外交部長趙顯26日表示，南韓新政府願與中國接觸往來，但是中國在黃海（南韓稱「西海」）兩國重疊水域，設置鋼構結構物，南韓無法接受，必須撤除。

    趙顯26日在出席聯合國大會期間，接受《美聯社》訪問，表示他上任以來，在訪問日本、中國時，均向鄰國表達，南韓新政府「決心尋求朝鮮半島以及東北亞和平」。他說，李在明政府希望與中國接觸往來，他先前也與中國外交部長王毅進行了「非常有建設性的會談」，但是，有些事情無法為南韓所接受。

    趙顯說，中國在黃海裝設「某物」，侵犯了南韓的主權，「所以，我們表明，那必須撤除，否則，我們會考慮採取適當措施」。

    南韓情報機構指出，中國在黃海兩國未劃定海域界線的「暫定措施水域」（PMZ）內，設置3座鋼構物，並拒絕南韓前往勘查。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）6月一份報告指出，根據衛星照片分析，這3座結構物的其中1座共有6層結構，可用於收集海底探測資訊。

    除了這3座結構物，中國自2018年起也已在該海域設置13具浮標，今年5月更劃設禁航區，派出福建號航空母艦演習。CSIS報告認為，這些設施除了有利北京蠶食管轄權，也可能兼具軍事用途，牽制美軍在台海爆發衝突時調動軍力馳援的能力。

    南韓外交部長趙顯26日在紐約接受美聯社訪問。（美聯社）

