為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川金10月會面有譜？南韓總統請川普當「和平締造者」

    2025/09/27 20:54 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普8月在白宮與來訪的南韓總統李在明會晤。（歐新社檔案照）

    美國總統川普8月在白宮與來訪的南韓總統李在明會晤。（歐新社檔案照）

    美國總統川普和北韓領導人金正恩，可能在10月底於南韓舉行的亞太經合組織（APEC）領袖峰會場邊舉行雙邊會談。南韓外交部長趙顯26日表示，總統李在明已提出，請川普當「和平締造者」，促金正恩重回談判桌，降低朝鮮半島軍事緊張。

    趙顯26日接受《美聯社》訪問，表示總統李在明已提出此請求，而川普表示「歡迎」，並「表達願意再度與北韓接觸」。趙顯說，「若他們（川普和金正恩）在近期內會面，會很好」，李在明向川普表明，他不會居主導位置，而是請川普當和平締造者，他自己退居「配速者」角色，「我們希望川普總統發揮他的領導力，把北韓拉回對話桌」。

    趙顯表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，世界已經變得更加不安，首爾對朝鮮半島可能發生小規模軍事衝突，同感擔憂，因此必須探索與北韓對話，以降低軍事緊張，「至少我們希望建立熱線」。他也強調，朝鮮半島無核化是當務之急，不能放棄。

    川普8月曾表達，希望在今年內與金正恩會面，金正恩近日也表示，他對川普有「美好的回憶」，若美國放棄要求北韓去核，他願意對話。

    川普第一任內在2018年6月、19年2月和6月，先後與金正恩舉行過三次面對面會談，但是在放寬制裁，以及平壤願意在核武問題的讓步程度上談不攏，此後兩國關係也降到冰點。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播