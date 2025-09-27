川金10月會面有譜？南韓總統請川普當「和平締造者」

美國總統川普8月在白宮與來訪的南韓總統李在明會晤。（歐新社檔案照）

美國總統川普和北韓領導人金正恩，可能在10月底於南韓舉行的亞太經合組織（APEC）領袖峰會場邊舉行雙邊會談。南韓外交部長趙顯26日表示，總統李在明已提出，請川普當「和平締造者」，促金正恩重回談判桌，降低朝鮮半島軍事緊張。

趙顯26日接受《美聯社》訪問，表示總統李在明已提出此請求，而川普表示「歡迎」，並「表達願意再度與北韓接觸」。趙顯說，「若他們（川普和金正恩）在近期內會面，會很好」，李在明向川普表明，他不會居主導位置，而是請川普當和平締造者，他自己退居「配速者」角色，「我們希望川普總統發揮他的領導力，把北韓拉回對話桌」。

趙顯表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，世界已經變得更加不安，首爾對朝鮮半島可能發生小規模軍事衝突，同感擔憂，因此必須探索與北韓對話，以降低軍事緊張，「至少我們希望建立熱線」。他也強調，朝鮮半島無核化是當務之急，不能放棄。

川普8月曾表達，希望在今年內與金正恩會面，金正恩近日也表示，他對川普有「美好的回憶」，若美國放棄要求北韓去核，他願意對話。

川普第一任內在2018年6月、19年2月和6月，先後與金正恩舉行過三次面對面會談，但是在放寬制裁，以及平壤願意在核武問題的讓步程度上談不攏，此後兩國關係也降到冰點。

