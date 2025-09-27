被控間諜罪！英國夫妻遭伊朗關押 監獄「惡劣環境」曝光

英國夫婦林賽（右）和克雷格（左）年初在伊朗被捕。（法新社）

1名涉嫌從事間諜活動，而被伊朗政府拘留的英國女子，由於近日健康惡化，被迫在牢房內接受點滴治療，令家人對其健康狀況深感擔憂，尤其她今（27日）即將出庭接受聽證。

英媒《每日郵報》今日報導，現年52歲的林賽（Lindsay）與丈夫克雷格（Craig Foreman），在今（2025）年1月於伊朗南部克爾曼（Kerman）被捕，當時他們正展開摩托車環球之旅，最終目的地是澳洲。

請繼續往下閱讀...

據報導，這對來自英國東索塞克斯郡（East Sussex）的夫妻，原先計劃經由亞美尼亞（Armenia）路過伊朗並前往巴基斯坦，卻在伊朗的途中遭當局攔截，隨後就被指控從事間諜活動。對此，他們的家屬強烈否認指控。

這對夫妻將於今日出庭，而他們的家屬皆未被告知任何案件細節，且夫妻倆遭關押在條件極為惡劣的監獄中，身心健康極度糟糕。據悉，林賽目前被囚於卡爾恰克（Qarchak）女子監獄，該監獄因惡劣的環境，曾多次遭到人權組織批評。

他們的兒子透漏，母親最近已被吊上點滴，雖然實際原因尚不清楚，但她與70名女囚犯共處一室的環境令人憂心。且牢房裡酷熱難耐、經常停電、伙食惡劣，甚至母親僅被提供1張沒有床墊的金屬床架。

此外，克雷格則從法沙富耶（Fashafouyeh）監獄，轉移至惡名昭彰的艾文（Evin Prison）監獄，與大約40名男囚犯拘禁一室，但他目前患有牙齦膿腫與腸胃問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法