    國際

    給普廷更大壓力 澤倫斯基請求川普提供戰斧飛彈

    2025/09/27 18:59 編譯孫宇青／綜合報導
    澤倫斯基（圖）透露，他已當面請求川普提供某款飛彈，以迫使俄國坐上談判桌。（美聯社）

    澤倫斯基（圖）透露，他已當面請求川普提供某款飛彈，以迫使俄國坐上談判桌。（美聯社）

    美國網路新聞《Axios》26日報導，烏克蘭總統澤倫斯基在訪問中透露，他23日在紐約會晤川普時，已請求川普向烏提供戰斧巡弋飛彈，逼迫俄羅斯總統普廷參與和平談判。

    澤倫斯基24日在「Axios秀」（The Axios Show）節目中表示，他已請求川普提供「某款飛彈」，如果莫斯科知道基輔擁有該武器，甚至還毋須動用，就能迫使普廷坐上談判桌。

    當被問及川普能做哪一件事來幫助烏克蘭贏得戰爭時，澤倫斯基直言：「我認為川普總統知道。我昨天（23日）就告訴他我們需要什麼，就一種東西。順帶一提，我們需要它，但這並不意味我們會使用它，因為如果我們擁有它，就會給普廷帶來額外的壓力，迫使他坐下來談」。

    據了解，澤倫斯基並未在訪問中直接講明是「戰斧」，但一位烏克蘭官員和另一位熟悉「川澤會」的消息人士證實，這款武器就是長程精準導引飛彈戰斧。事實上，基輔在過去1年中多次向美國請求提供戰斧飛彈，包括幾個月前基輔提出的硬體清單，但戰斧也是清單中唯一一個川普沒有點頭向北約國家出售、以轉交基輔的武器。

    此外，澤倫斯基還透露，川普曾告訴他，基輔應該與莫斯科針鋒相對，「如果他們攻擊我們的能源，我們可以在能源方面予以回擊」，武器庫和生產基地也是同樣道理。澤倫斯基坦言，烏軍已能利用無人機深入俄國境內，但許多軍事目標擁有先進的防空系統，無人機難以突破。

