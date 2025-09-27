逆轉！川普告知澤倫斯基 願解除長程武器攻俄本土限制

澤倫斯基（左）23日在聯合國大會場邊與川普（右）舉行雙邊會談。（歐新社）

《華爾街日報》26日獨家披露，美國總統川普已在23日會面中告訴烏克蘭總統澤倫斯基，他願意解除對基輔使用美製長程武器打擊俄羅斯境內的限制，但並未實際做出承諾。

一名美國資深官員和一名烏克蘭官員透露，在聯合國大會場邊會談時，澤倫斯基請求川普提供更多長程飛彈，並准許烏軍使用這類武器攻擊俄國領土。川普回應表示，他並不反對這項想法，但並未承諾撤銷美國對這類攻擊的禁令。

若川普的言論預示政策轉變，可能會讓烏軍能更深入打擊俄國境內目標。數月來，美國政府一直阻止烏軍使用美國提供的長程飛彈轟炸俄國，包括長程陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），導致基輔方面抱怨無法有效反擊莫斯科。

一位美國高階官員和一位歐洲高階官員另透露，烏克蘭官員將在近日赴美與美國國防部長赫格塞斯會談。

據了解，川普在與澤倫斯基會晤後暗示可能改變對烏克蘭的軍事支持。他在社群平台上發文讚揚基輔，並譴責俄國是一隻「紙老虎」，在烏克蘭進行一場「漫無目的」的戰爭，這與他近幾個月來努力爭取俄國總統普廷進行和平談判以結束戰爭相比，是一個重大轉變。

川普矢言，將繼續向北大西洋公約組織（NATO）成員國提供武器，讓這些武器轉交給烏國，用於對抗俄軍。烏軍目前持續使用無人機和其他國產武器對俄國境內進行打擊，並正在研發國產巡弋飛彈「紅鶴」（Flamingo），以減少烏國對美國和歐洲武器的依賴。

